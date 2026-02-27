CL¥é¥¦¥ó¥É16¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤¬³ÎÄê¡ª¡¡¥Þ¥óC¤È¥ì¥¢¥ë¤¬¤Þ¤¿¤â·ãÆÍ¡Ä²¦¼ÔPSG¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÈÂÐÀï¤Ø
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§¡¼¥º¡¦¥é¥¦¥ó¥É16¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Á´8»î¹ç¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤ò8ÀïÁ´¾¡¤Ç½ª¤¨¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¡¢¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë¤¬¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§¡¼¥º¤Ø¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¤¥ó¡£»Ä¤ê8ÏÈ¤ò¤«¤±¤¿¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ï25Æü¤Þ¤Ç¤Ë½ªÎ»¤·¡¢Á°²ó²¦¼Ô¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡ÊPSG¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤äÎòÂåºÇÂ¿Í¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤é¤¬¥é¥¦¥ó¥É16¤Ø¤ÎÀÚÉä¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¡¡º£²ó¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃêÁª¤Î·ë²Ì¡¢¥é¥¦¥ó¥É16¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÆüËÜ»þ´Ö5·î31Æü¤Ë¡Ø¥×¥¹¥«¥·¥å¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê¡Ù¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë·è¾¡Àï¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤È¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¡Ê¥È¥ë¥³¡Ë¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤È¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤Ï¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç¤âÂÐÀï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÆÀï¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤ò°µ´¬¤Î¶¯¤µ¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤È¤Î´é¹ç¤ï¤»¤Ë¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÇÁ°²ó½àÍ¥¾¡¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤ò·âÇË¤¹¤ë¤Ê¤É²÷¿Ê·â¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥Ç¡¿¥°¥ê¥à¥È¡Ê¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡Ë¤Ï¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤Î·ë²Ì¤Èº£¸å¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¢¨ÆüÄø¤ÏÆüËÜ»þ´ÖÉ½µ
¢§³«ºÅÆü»þ
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¡§3·î11Æü¡¦12Æü
¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¡§3·î18Æü¡¦19Æü
¢§ÂÐÀï¥«¡¼¥É
¡¡¡¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¡¡vs¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
¢¡¡¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¡Ê¥È¥ë¥³¡Ë¡¡vs¡¡¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
£¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¡¡vs¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
¤¡¡¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¡¡vs¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë
¥¡¡¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¡¡vs¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë
¦¡¡¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¡¡vs¡¡¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
§¡¡¥Ü¥Ç¡¿¥°¥ê¥à¥È¡Ê¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡Ë¡¡vs¡¡¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë
¨¡¡¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¡¡vs¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
¢§³«ºÅÆü»þ
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¡§4·î8Æü¡¦9Æü
¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¡§4·î15Æü¡¦16Æü
¢§ÂÐÀï¥«¡¼¥É
©¡¡¡¤Î¾¡¼Ô¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥óor¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ë¡¡vs¡¡¢¤Î¾¡¼Ô¡Ê¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤or¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡Ë
ª¡¡£¤Î¾¡¼Ô¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥Éor¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡Ë¡¡vs¡¡¤¤Î¾¡¼Ô¡Ê¥¢¥¿¥é¥ó¥¿or¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë
«¡¡¥¤Î¾¡¼Ô¡Ê¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëor¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ë¡¡vs¡¡¦¤Î¾¡¼Ô¡Ê¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥Éor¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¡Ë
¬¡¡§¤Î¾¡¼Ô¡Ê¥Ü¥Ç¡¿¥°¥ê¥à¥Èor¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¡¡vs¡¡¨¤Î¾¡¼Ô¡Ê¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥óor¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ë
¢§³«ºÅÆü»þ
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¡§4·î29Æü¡¦30Æü
¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¡§5·î5Æü¡¦7Æü
¢§ÂÐÀï¥«¡¼¥É
¡¡©¤Î¾¡¼Ô¡¡vs¡¡ª¤Î¾¡¼Ô
®¡¡«¤Î¾¡¼Ô¡¡vs¡¡¬¤Î¾¡¼Ô
¢§³«ºÅÆü»þ
5·î31Æü¤Ë¡Ø¥×¥¹¥«¥·¥å¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê¡Ù¡Ê¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡¿¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¡Ë¤Ç³«ºÅ
¢§ÂÐÀï¥«¡¼¥É
¤Î¾¡¼Ô¡¡vs¡¡®¤Î¾¡¼Ô
