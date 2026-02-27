【天丼てんや】北海道の食材を味わう春限定「海老と4種の北海道産天丼」「たれづけ豚ロース天丼」などが登場

【天丼てんや】北海道の食材を味わう春限定「海老と4種の北海道産天丼」「たれづけ豚ロース天丼」などが登場