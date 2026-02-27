BMSG TRAINEEのYUTA、KEI、RAIKI、TAICHI、KANTA『QJWeb』にて連載スタート

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BMSG TRAINEEのYUTA、KEI、RAIKI、TAICHI、KANTAが『QJWeb クイック・ジャパン ウェブ』にて「QJカメラ部」の連載を担当することが決定した。

■YUTA、KEI、RAIKI、TAICHI、KANTAが“感情が動いた瞬間”を切り取る連載

BMSG TRAINEEは、SKY-HIが主宰するマネージメント／レーベル「BMSG」のアーティスト育成方針のもと、レッスンを受けながらデビューを目指す研修生。このたび、STARGLOWを生み出したオーディション番組『THE LAST PIECE』出身でデビューを控える5人が「QJカメラ部」の連載を担う。

「QJカメラ部」は、写真を撮ることにこだわりを持つアーティストらが、日常生活で見つけた“感情が動いた瞬間”を撮影し、自ら執筆したコメントとともに掲載する連載。現在は、南なつ（CANDY TUNE）、砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）、蒼井嵐樹が日替わりで連載を担当している。

BMSG TRAINEEのYUTA、KEI、RAIKI、TAICHI、KANTAは日曜日の連載を担当し、担当メンバーは月ごとに変わっていく。スタートとなる2026年3月はKEIが連載を担当、初回は3月1日18時に記事が公開される予定だ。

BMSG4つ目のグループのメンバーとしてデビューを控える5人が、どんな“感情が動いた瞬間”を切り取るのか注目しよう。

