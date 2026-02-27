M-1準優勝芸人、曾祖父の職業告白に驚きの声「本物だ」「ロマンがありすぎる」実家で貴重な品発掘
【モデルプレス＝2026/02/27】お笑いコンビ・バッテリィズが26日、TBS系「櫻井・有吉THE夜会」（毎週木曜よる10時〜）に出演。寺家が曾祖父の職業を明かす場面があった。
【写真】「M-1」準優勝芸人の実家から発見された貴重グッズ
この日の放送では「芸能人の自宅の悩み解決SP」と題して、バッテリィズが三重県津市にある寺家の実家を大掃除し、不用品を全部売ったらいくらになるのかを検証するロケの様子が紹介された。
寺家は相方・エースとともに、2年前まで「じけ洋装店」として洋裁店を営んでいた実家に残る大量の洋服や生地、ミシンなどを外に運び出していく。すると、エースが「ちょっとエグいのありました！」と忍術書やまきびしなど6点の忍者グッズを発見。エースが「ひいおじいちゃん忍者でしょ？」と聞くと、寺家は「忍者じゃないです。忍者研究家です」と自身の曾祖父の職業を明かし「初めて回転する扉を見つけた人なんですよ」と説明した。
ナレーションでも、寺家の曾祖父が甲賀流の忍術屋敷を発見したすごい人だと紹介され、嵐の櫻井翔も「ひいおじいさん、すごいですね！」と驚き。寺家は「僕も大人になるまで知らなかったんですけど、おばあちゃんの葬式の時に『あの巻物はどこや？』みたいな話で盛り上がってて。話を聞いたら巻物とかも全部発見した人で」と打ち明けた。
寺家のエピソードを受け、SNS上では「すごい！」「本物だ…！」「ロマンがありすぎる」「ルーツが強い」「お宝いっぱい」と驚きの声が上がっている。（modelpress編集部）
