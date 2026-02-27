初実戦にしてはまずまず、と言ったところか。

【もっと読む】日本ハム新庄監督は日刊ゲンダイのYouTubeをチェックしていた！

26日、日本ハムの有原航平（33）が韓国・ハンファとの練習試合に先発。古巣復帰後初の対外試合登板は1イニング無安打無失点という滑り出しとなった。

有原は「初めてにしては悪くない。ここからもっと状態を上げていけたら」と、納得した表情。すでに新庄監督から本拠地開幕戦（3月31日=ロッテ戦）での先発を言い渡されており、マイペース調整を続けている。

昨年まではソフトバンクに所属し、2年連続最多勝。オフに4年総額24億円の巨額契約で古巣に凱旋した。球団はもちろん、新庄監督の期待も大きいが、気になるのが起用法だ。

新庄監督はキャンプ中、デイリースポーツの企画で阪神の岡田オーナー付き顧問と対談。その際、ぶち上げたのが有原の「中4、5日起用」だ。

計算の立つ「勝てる投手」をフル回転させ、より多くの白星を拾う狙いだが、岡田顧問は即座に「あかん」と否定。

「本人はよくても他の投手（の登板間隔）にひずみが出る。DeNAのバウアーがそうだった」

と新庄案を却下していた。

昨季、バウアーは6月に先発した6試合はすべて中4日と中5日。他の先発陣の登板間隔が狂ったこともあってか、6月の月間成績はバウアーがいなかった前年に比べ、大幅に悪化した。24年は13勝8敗、先発防御率2.12だったのが、昨季は8勝14敗、同3.51。2勝4敗、防御率5.30と不甲斐なかったバウアーの成績を除いても、先発防御率は2.86だった。

「新庄監督は岡田顧問を尊敬している。アドバイスには従うだろうが……」と、球団OBがこう続ける。

「いざ開幕して有原が序盤から勝ち星を量産すれば、その限りじゃない。就任5年目となる今季は新庄監督の集大成。『優勝しか目指さない』と何度も話していますからね。優勝への欲が強ければ強いほど、有原の中4、5日プランが再浮上しても不思議ではない。何だかんだで『普通』を嫌い、人と違うことをやりたがる性格ですから」

我慢がカギとなりそうだが……。

◇ ◇ ◇

そんな新庄監督は「エゴサーチ」によって日刊ゲンダイのYouTubeチャンネルまでチェックしていたという。いったいどういうことか。ギャオス内藤氏が本紙連載コラムの中で明かした意外なやり取りとは。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。