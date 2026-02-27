C字のような“馬蹄型”のコースの狙い所は？読者からの生の声

ワッグル読者が気づいた、経験したゴルフの新たな魅力、発見、情報などをご紹介！ ゴルフがさらにおもしろくなる、読者仲間からの生の声を掲載します！

大好きなホールは“馬蹄型”！

みなさんは好きな“ホール”ってありますか？私は茨城県稲敷市にある「JGM霞丘ゴルフクラブ」の東コースの4番が大好きです！距離は白ティーからだと430ヤード。青ティーからでも447ヤードと短めのパー5ですが、いちばんのポイントはレイアウトでC字のような“馬蹄型”になっているんです。

グリーンはティーイングエリアでアドレスすると背中側にあるというトリッキーなホール。ただし、ショートカットは禁止となっている、というか林が近いのでグリーン方向に打つのは無理。ティーショットはティーイングエリアの向きなりに打つしかありません。

さて、このホールの好きな理由と攻略法ですが、ドライバーで真っすぐ打ったら250ヤードくらいで突き抜けてしまいます。しかもその先はOB。まぁ私の飛距離ではそこまで届かないんですけどね（笑）。

だからドライバーで打てばちょうどフェアウェイに運べるのですが、それだと2打目はショートアイアンで2つめのコーナーの先までしか打てない。それではよくある3オンのパー5になってしまうので、私はいつも左の林のギリギリ上を越えるルートで攻めます。

うまくいったら2打目も再び左の林のギリギリ上を狙う。すると、グリーン方向は軽い打ち下ろしなので、160から170ヤードくらいで2オンできるのです！その成功率は今のところ3割くらみい。1打目も2打目も思ったよりも左に飛んでしまったり、林を越えなかったりで大トラブルや大叩きの経験も豊富（笑）。

それでも私にとって3割も2オンするなんて高確率。いつも、このルートを狙っちゃうんですよね～。このホールをはじめてプレーする同伴者に説明するのも楽しいし、必ず東コースを予約します（霞丘GCは東・南・西コースの計27ホールのコース）。2オンしても、ここでイーグルを獲ったことはまだないので！（笑）

いかがでしたか？ 皆さんのおすすめホールは何ですか？

Penname

ヒゲづらメガネさん

●ゴルフ歴２５年

●平均スコア80前半