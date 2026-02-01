ミッフィーのジュエリーボックスに、くすみカラーと箔押しを組み合わせた大人っぽい新作が登場しました。

手のひらサイズで持ち歩きやすく、外出先でもアクセサリーを整えて使える実用設計です。

自宅収納とトラベルケースを1つで兼ねたい人に、ちょうどいい仕様になっています。

ミッフィー「トラベルジュエリーボックス」

サイズ：5cm×10.5cm×5cmカラーバリエーション：3色形状バリエーション：2タイプ（ラウンド型・スクエア型）

ミッフィーは、シンプルな造形とあたたかい物語で世界中に親しまれているキャラクターです。

今回のアイテムは、落ち着いた色味にゴールド箔押しを重ねたジュエリーボックスです。

かわいさを残しながら主張を抑えたデザインなので、普段使いのバッグにも合わせやすい仕上がりです。

持ち歩きやすい本体サイズと外装デザイン

本体サイズ：5cm×10.5cm×5cm

オーバル型の薄型シルエットはバッグ内でかさばりにくく、日常の持ち運びに向いたサイズ感です。

表面は細かなシボ感のあるレザー調で、手に取ったときにチープさが出にくい質感になっています。

同系色でまとめたミッフィーの型押しは控えめな存在感で、服装を選ばず使える点も魅力です。

アクセサリーを守る内部収納レイアウト

収納ゾーン：2ゾーン（底面・フタ側）

内側はやわらかなスエード調素材で統一され、移動時の擦れを抑えやすい構造です。

底面にはリングやピアスを固定しやすいスロットとホルダーがあり、細かなアクセサリーを分けて収納できます。

フタ側ポケットにはネックレスやブレスレットを入れやすく、絡まりを減らしながら持ち運べる設計です。

3色×2フォルムで選べるラインナップ

カラー数：3色フォルム数：2タイプ

カラーはグレー、くすみピンク、ホワイト系のやわらかなトーンが中心で、ギフトにも選びやすい展開です。

ラウンド型とスクエア型の2フォルムがあるため、持ち歩く点数や使い方に合わせて形を選べます。

箔押しミッフィーの絵柄にも違いがあり、同じシリーズ内でも好みに寄せたセレクトが可能です。

アクセサリーケースは、見た目と機能のどちらかに寄りがちなアイテムです。

このシリーズは、落ち着いたカラー設計と実用的な収納構造を両立している点が使いやすさにつながります。

旅行や外出のときもお気に入りをきれいに保ちたい人に、取り入れやすいミッフィーグッズです☆

【落ち着きカラーでギフトにも映える！

ミッフィー「箔押しミッフィートラベルジュエリーボックスラウンド＆スクエア」】の紹介でした。

