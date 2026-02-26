「マナカナ」こと双子姉妹の女優、三倉茉奈（姉）と三倉佳奈（妹）が、2月23日にそれぞれのInstagramを更新。40歳の誕生日を迎えたことを報告した。

茉奈が《今日誕生日を迎え、40歳になりました！40代に突入。楽しみです。 双子を産んで育ててくれた母に感謝。佳奈もおめでとー！》と投稿すると、これに呼応するように佳奈も《本日誕生日。40歳になりました！30代の思い出写真を少し載せますね 最後は0歳のも 茉奈もおめでとう 40代も仲良く支え合って双子満喫していきましょう 生んでくれた母も、本当にありがとう。》とつづった。ともに0歳児のときの写真や自身の子どもとの写真などを添えた。

それぞれのコメント欄には《おめでとう 2人がいっぱい笑ってハッピーでありますように》《何歳になっても応援してます》《もう40代 早いですね》など、祝福が殺到している。

マナカナは5歳から子役として活動。1996年、10歳のときにNHK連続テレビ小説『ふたりっ子』で2人はヒロインの少女時代を演じ、大反響を呼んだ。そして、2008年にはNHK連続テレビ小説『だんだん』にW主演し、朝ドラで初のヒロイン再登板を果たした。

芸能記者が言う。

「『だんだん』以降は、それぞれ単独での活動が中心となりました。姉の茉奈さんは2016年、芳根京子さんがヒロインを務めたNHK連続テレビ小説『べっぴんさん』で3度目の出演をし、さらに2019年、広瀬すずさんがヒロインを務めたNHK連続テレビ小説『なつぞら』にも出演しました。

私生活では、妹の佳奈さんの方の結婚が早く、2012年2月に大学時代の同級生と結婚。2014年10月に長女、2016年4月に長男を出産しています。茉奈さんは2019年2月に結婚し、2020年12月に女児を出産しています。2人は、2025年8月に放送された『踊る!さんま御殿!!』（日本テレビ系）に出演。佳奈さんが『茉奈がずる賢いタイプで、私が何週間もかけてまとめたテスト用のノートをコピーしたりする』と暴露していましたが、2人はとても仲が良いですね。茉奈さんが新米ママになる際に姉妹で開設した『マナカナんち』というYouTubeチャンネルで子育てを中心に、ファッション、グルメなどのプライベート情報の発信を続けています」

40代ではどんな変化を見せてくれるのか、期待は膨らむばかりだ。