作家の岩井志麻子さんが２６日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで史上初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）についてコメントした。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーで「りくりゅう」の２人が帰国後も日々、会見出席の多忙な日々を過ごし、その経済効果は３００億円超とも言われているという記事が紹介されると「さすがの心の汚れた私も心を清められて泣いたりしたけれど…。感動のシーンでね」と「りくりゅう」のフリーの演技を回顧。「どうして出会ってしまったんだろうみたいな２人…。私には今のところ現れてないんで、悲しくなっちゃうんですけど」と、しみじみ話した岩井さん。

「彼が引退したら、私も引退しますっていう決意も泣けて、どうしよう？って」と、２５日の日本記者クラブでの会見で三浦が口にした言葉に触れると「璃来さん、それはちょっと…。あなたのような素晴らしい才能とパフォーマンスができる方がそれはあんまり言わないでほしいなと思うんですけど」と話していた。