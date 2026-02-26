元AKB48メンバー、美脚際立つミニスカイエローコーデ披露「スタイルレベチ」「春っぽくて素敵」の声
【モデルプレス＝2026/02/26】元AKB48の篠崎彩奈が2月25日、自身のInstagramを更新。ミニ丈の衣装姿を披露し、注目を集めている。
【写真】29歳元AKBメンバー「お顔小さすぎる」スタイル際立つミニスカ姿
篠崎は「衣装 黄色はなかなか着ない色だけど 気分が明るくなりました」「スウェットワンピース可愛い」とつづり、ミニワンピースを着用したショットを複数枚投稿。淡いイエローのスウェットにバルーンスカートを合わせたようなデザインのミニ丈ワンピースでスラリと伸びた脚を見せ、足元にはスニーカーとソックスを合わせたカジュアルで春らしい装いを披露した。
この投稿には「スタイルレベチ」「ミニスカ似合う」「印象変わる」「可愛すぎる」「春っぽくて素敵」「お顔小さすぎる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
