松重豊主演 ドラマ 24「孤独のグルメ Season11」4月3日（金）深夜24時12分より放送決定！約3年半ぶりとなる新Season　この春、“まだまだ、腹が減る…”

テレ東では4月3日（金）深夜24時12分から、松重豊が主演を務めるグルメドキュメンタリードラマの第11弾「孤独のグルメ Season11」の放送が決定しました。

本作は、原作・久住昌之、画・谷口ジローの同名人気コミックをもとにドラマ化。輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎（松重豊）が営業先で見つけた食事処にふらりと立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に食す、至福の時間を描いたグルメドキュメンタリードラマです。2012年の深夜にひっそりと放送をスタートし早14年、食欲をそそる料理と松重が演じる五郎の大胆な「食べっぷり」や「心の声」が話題となり、誰しもの生活に“食のドラマ”があるという普遍的な魅力が人々の心とお腹を満たしてきました。

さらに2025年には松重豊自らが監督・脚本・主演を務める『劇映画 孤独のグルメ』が公開され、国内外で多くの方に楽しんでいただき大ヒットを記録。また韓国では、「孤独のグルメ」をきっかけに “孤食”を単なる“独りで食べる飯”ではなく、“独りで自由気ままに食を楽しむ至福の時間”と食文化の概念まで変えてしまうほどの社会現象に発展するなど、海を越えて愛される作品となりました。

そして今回、レギュラーSeasonとしては2022年10月に放送されたSeason10以来、約3年半ぶりの新Seasonとなります！果たして五郎は、どんな街で、どんなお店や人と、そしてどんな絶品グルメと出会うのか？

まだまだ“腹が減る”、さらにパワーアップした「孤独のグルメ Season11」ぜひご期待ください！

≪キャストコメント≫

■松重豊（井之頭五郎／いのがしらごろう役）

シリーズも10回を数え、スピンオフの「それぞれの孤独のグルメ」もやったうえで、昨年「劇映画 孤独のグルメ」の公開も終えました。退場するタイミングとしては最適な局面ではありますが、諸事情により続投します。

運命に抗うことなく受け入れること。目の前に出された料理を食べ切ること。

これも人生なのだ。いや、こういう人生だったのだ…。シーズン11、やります。

≪スタッフコメント≫

■テレビ東京 ドラマ制作部 小松幸敏（プロデューサー）

放送開始から 14 年と人気も認知も増し、撮影中に沢山の声援を頂く中で、「いつから放送ですか？」と聞かれることも多々ありました。情報解禁前は濁してお返事しかできませんでしたが、お待たせしました！

約3年半ぶりのレギュラーSeasonですが、「気負わず」「変わらず」ただただ美味しいグルメを探求し12話を走り切ります。

「ふらっとQUSUMI」も3年半ぶりに帰ってきます。久住先生が何を選び、何を食べるかも是非お楽しみに！

さらに「孤独のグルメ Season11」の放送決定を記念して、Blu-ray＆DVD BOXの特典映像として収録されている「孤独のグルメ Season10」のメイキングコンテンツなどをTVerほか配信プラットフォームにて期間限定で特別公開！また、新Season放送に先駆け、過去のシリーズも随時配信予定です。ぜひ「孤独のグルメ」の世界をお楽しみください。

▼孤独のグルメ Season10 Blu-ray＆DVD BOX より

❶MAKING OF 孤独のグルメ SEASON10～10年目もいただきます!～」(2/24～3/23)

❷ザ・ドキュメント 2022大晦日SP～定点カメラで完全密着～」(3/23～4/23)

＜配信期間＞

❶2/24～3/23

❷3/23～4/23

＜配信先＞

ネットもテレ東(本店)・TVer・Lemino

▼孤独のグルメ 過去シリーズ・それぞれの孤独のグルメ

＜配信期間＞

随時配信 ※配信期間はシーズン毎に異なります

＜配信先＞

ネットもテレ東(本店)・TVer・Lemino・孤独のグルメ 公式Youtubeチャンネル

≪番組概要≫

【タイトル】 ドラマ 24「孤独のグルメ Season11」

【放送日時】 2026年4月3日（金）スタート 毎週金曜深夜24時12分～24時52分

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】 各話放送終了後から、動画配信サービス「Lemino」「U-NEXT」にて第一話から最新話まで見放題配信

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer：https://tver.jp/series/sr1tn9u6sx

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【原作】 『孤独のグルメ』 作/久住昌之・画/谷口ジロー（週刊 SPA!）

【主演】 松重豊

【脚本】 田口佳宏 児玉頼子

【演出】 北畑龍一 井川尊史 北尾賢人 中山大暉 田尾彩美

【音楽】 久住昌之 ザ・スクリーントーンズ

【チーフプロデューサー】 祖父江里奈（テレビ東京）

【プロデューサー】 小松幸敏 (テレビ東京)、小嶋志和(テレビ東京)、吉見健士（共同テレビ）、笠島徳竜（共同テレビ）

【制作協力】 共同テレビジョン

【製作著作】 テレビ東京

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/kodokunogurume11/

【公式X】 ＠tx_kodokugurume https://x.com/tx_kodokugurume

【公式Instagram】 ＠tx_kodokugurume https://www.instagram.com/tx.kodokugurume/

【公式YouTube】 https://www.youtube.com/@kodokunogourmet-tvtokyo

【公式TikTok】 @tx_kodokugurume https://www.tiktok.com/@tx_kodokugurume

