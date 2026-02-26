中川翔子、双子弟の“得意技”披露「すごいポーズ」「ジッと見つめてるの可愛すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/26】歌手でタレントの中川翔子が2月25日、自身のInstagramを更新。双子の弟の「得意技」を公開した。
中川は「弟くんが得意技を身につけました 足持ってジャーンという感じで見てくる！何回もやってる なんだこれ！」とコメントし、両手で両足のつま先を持ってカメラを見つめている双子の弟の姿を公開。また、「またまた可愛いロンパース ヨーグレットとかっぱえびせんです」と「かっぱえびせん」と「ヨーグレット」のパッケージを模した柄のロンパースを着た双子それぞれのショットや2ショット、中川との3ショットを披露した。
さらに、「上田と女が吠える夜 運動神経悪い女で出ましたが！遺伝しないでほしい…どうなんだろう 自分の得意不得意は子どもに遺伝しましたか？」と25日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（毎週水曜よる9時〜）に出演したことを報告し、双子への運動神経の遺伝の心配をつづっている。
この投稿に、ファンからは「すごいポーズ」「ジッと見つめてるの可愛すぎる」「可愛さと面白さ両方ある素敵な服」「2人ともイケメン間違いなし」などと反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
◆中川翔子、双子弟の「得意技」公開
◆中川翔子の投稿に反響
