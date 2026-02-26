ソニーＧが自社株買いの取得枠を再拡大 ソニーＧが自社株買いの取得枠を再拡大

ソニーグループ<6758.T>がこの日の取引終了後に、昨年１１月に発表した自社株買いの取得枠を再拡大すると発表した。



今月５日に上限を３５００万株から５５００万株へ、取得価額の総額を１０００億円から１５００億円へ引き上げたが、今回は上限を９０００万株（自己株式を除く発行済み株数の１．５１％）、取得価額の上限を２５００億円へ引き上げた。取得期間は５月１４日まで。足もとの取得状況や株式市場の動向などを踏まえて、更なる機動的な自社株取得を可能にするためとしている。なお、２月２０日までに２８４０万１０００株を１０６８億８７８８万円で取得している。



出所：MINKABU PRESS