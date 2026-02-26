「エンジンブレーキがうざい」ってどういうこと？

普段の運転で積極的に活用している人も多い「エンジンブレーキ」。しかし、使い方によってはクルマに悪い影響を与えるとともに、後続車の迷惑になることもあります。



一体どういうことなのでしょうか。

通常、クルマを減速・停止させる時、通常はブレーキペダルを踏んで操作する「フットブレーキ」が一般的です。

【画像】「ええぇぇ！」 これが「新車で買えるマニュアル車」です！ 画像で見る

その仕組みは、ブレーキペダルを踏んだ力を倍力装置で増加。強い力を伴ったブレーキパット／シューが、車輪とともに回転するブレーキディスク／ドラムを押さえつけて車輪を止めます。

つまり、クルマの動きを摩擦の熱エネルギーに変換させ、クルマが減速・停止する仕組みになっています。

いっぽう、エンジンブレーキとは、アクセルを離したり、低いギアに入れたときに、エンジンの抵抗を利用してクルマの速度を落とす制動方法です。

アクセルを離すと、燃料の供給が止まります。エンジンは動き続けますが、回転する力に抵抗がはたらき、エンジンの回転を減少させようとします。これがエンジンブレーキです。

低いギアに入れるとエンジンの回転が高まりますが、回転が高ければ高いほど、抵抗の力が強く働くため、強いエンジンブレーキになります。

そのため、強いエンジンブレーキをかけたい場合、MT車では1・2段低いギアにシフトダウンします。例えば「5速」で走行中であれば「4速」や「3速」などに落とします。

MT車では自分でギアを選択できるため、エンジンブレーキの効かせ方を自在にコントロールできます。

AT車では「D」ポジションから「2」「L」「S」などのポジションに落としたり、「O／Dボタン」を押すなどの操作で低速ギアへと切り替わるため、エンジン回転数が上昇し、強いエンジンブレーキが発生します。

さて、そんなエンジンブレーキですが、どういうときに使うべきなのでしょうか。

エンジンブレーキを活用すべき場面として、まずは「長い下り坂」が挙げられます。

フットブレーキだけに頼ると、ブレーキが必要以上に加熱しすぎて効きが悪くなる「フェード現象」や「ヴェーパーロック現象」を誘発してしまうことがあります。そのままだとフットブレーキが全く使えなくなってしまい、危険です。

このようなときにエンジンブレーキをうまく併用することで、ブレーキの加熱を抑えながら、安全に減速することができます。

急な坂道が続く道路では、「エンジンブレーキ使用」「大型車は2速」などといった標識が設置されている場合もあり、エンジンブレーキの活用が促されています。

さらに、雪道や雨の坂道などでもエンジンブレーキをうまく活用することで、スリップを回避できるだけでなく、穏やかに減速するので安全です。

「良いことづくめ」に思えるエンジンブレーキですが、使い方を誤るとクルマにダメージを与えたり、思わぬ事故につながることもあります。

注意したいのが無理な「シフトダウン」です。

MT車の場合、「6速」から「5速」にシフトダウンしようとして、間違えて「3速」に入れてしまうと、エンジンが過回転（オーバーレブ）してしまいます。

タコメーター（回転数計）で許容回転数超えを示す「レッドゾーン」に入ると、エンジンが深刻な故障を引き起こします。

AT車でも多くのクルマで過回転にならない制御が働きますが、一部の古いモデルでは過回転になる可能性があります。

そして、エンジンブレーキを使うことで最も注意したいのが、「ブレーキランプが点灯しないこと」です。

自分が運転するクルマを後ろから見ることができないため、知らない人もいるかもしれませんが、エンジンブレーキを使ったときは実はブレーキランプが点灯しません。

これはフットブレーキのペダルにブレーキランプのスイッチがあり、ブレーキを踏んだことで点灯する仕組みになっているからです。

強いエンジンブレーキによる急な減速が発生しても、それを後続車に伝える手段はありません。後続車の車間距離が近かった場合、最悪の場合、追突を招くことになります。

以前、SNSでは必要以上にエンジンブレーキを使う行為が「うざい」と感じたとする投稿が話題になっており、一部では強い共感を呼ぶなど、ドライバーの「モヤモヤ」につながっています。

もちろん強いブレーキをかけられても急接近しないように、十分な車間距離の確保は大前提ではありますが、後続車が慌ててパニックブレーキをすることにないよう、エンジンブレーキに頼らず、フットブレーキも併用するなどの配慮が必要です。