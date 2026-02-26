西野未姫、手作りケーキで夫･山本圭壱の58歳BD祝福
元AKB48・タレントの西野未姫が25日までにオフィシャルブログを更新。夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱の誕生日を祝福した。
１月４日に、第２子妊娠を報告、２月６日に自身のYouTubeチャンネルにて第２子の性別を男の子と発表した西野。23日に更新したブログで「けー58歳お誕生日おめでとう」と同日に誕生日を迎えた夫を祝福。「とにかく健康第一で！！それだけが願いです！！！！」と夫を気遣う思いをつづった。
さらに「バレンタイン何もできなかったのでケーキを手作りで作りました〜」といい「けー58さい」のプレートとや「58」のろうそくが灯され、イチゴがたっぷりと乗ったバースデーケーキを前に笑顔の家族３ショットや山本が娘を抱っこした２ショットなどを公開。「我ながら上手にできた」と満足気につづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「幸せすぎますね」「いつまでも仲良し家族でいてください」「娘ちゃん可愛すぎ」「お誕生日おめでとうございます」「健康で長生きしてください 家族のために頑張ってください」「にこりんとのやりとりが可愛すぎて癒されてます」「ケーキ上手につくれて感心」「家族が増える最高に幸せな一年になりそうですね」「まだまだ現役の若くて元気いっぱいのパパ&旦那様でいてくださいね」「ケーキ最高」「ケーキも美味しそう」などの声が寄せられている。
山本と西野は2022年に結婚。31歳差夫婦としても注目を集めており、ブログでは家族の日常を飾らない言葉で発信し、幅広い支持を集めている。
