元日本テレビアナウンサーでマルチタレントの上田まりえ（39）が26日深夜、X（旧ツイッター）を更新。自身に寄せられた誹謗中傷の文面を全公開した。

「こんな深夜に驚くほど想いのこもったメッセージをいただきました」と前置きした上で、投稿者の名前が伏せられた誹謗中傷の文面を公開。そこには「自分の歌だかトークショーとか、あの、ん〜〜」「あの、……身の程ってわかってます？」などと書かれていた。

その上で上田は「正直不快。怒ってますけどね。8月にも同じ人から同様の文言をいただいていました。2回目なので書きました」とポスト。

一般ユーザーから「今浪おじさんの言葉を借りて言うなら『どうぞわたしのいない世界で生きて行って下さい』としか言いようがないメッセージで草www」とフォローが入った。上田はそのポストに対しても「違う、それ私の言葉！！ 正確には……『どうか私のいない世界で幸せに生きてください』（C）上田まりえ」と補足していた。

鳥取県出身の上田は専大卒業後の09年4月に日本テレビ入社。16年1月末に退社し、松竹芸能に所属。17年2月に社会人野球の選手と結婚。18年、早稲田大学大学院スポーツ科学研究科に合格。19年3月末で松竹芸能との契約が満了となり、以後は個人として活動。楽曲のリリースなど存在感を発揮している。