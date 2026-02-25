高須クリニックの高須克弥院長が25日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、ダウンタウン・松本人志を起用したCMを「3月からオンエアします。」と宣言した。



【写真】まっちゃん近影 先輩芸人と共演で笑顔

高須氏は「高須克弥氏、ダウンタウン・松本人志起用CMを制作も『謎のクレームでプロジェクトが止まっている』」と題した記事を引用。松本を起用したCMを制作したものの、「謎のクレーム」によってオンエアに至っていないことを明かしていた。高須氏はフォロワーからの質問に対して、CMは「キー局番組提供」のもので「全国ネットのゴールデンタイムです」と明かしていた。



25日のXでは「高須クリニック提供番組のまっちゃんのCMオンエアを阻んでいたく諸問題クリアーなう。3月からオンエアします。」と明言。「注意深いまっちゃんフアンだけがかっちゃんの企んだ素敵な仕掛けがみれます。見つけた人には良いことが起こります。」とにおわせていた。



フォロワーからは「むちゃくちゃ楽しみにしてます」「高須先生！ありがとうございます」と歓喜の声。「てことは高須先生メインで、乗ってるヘリの運転手とかって事かな？いろいろ楽しみ」と想像するコメントもあった。



（よろず～ニュース編集部）