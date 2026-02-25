ホンダ「新ステップワゴン・スパーダ」の「顔」が斬新すぎる！

ホンダアクセスは、ホンダのミドルサイズミニバン「ステップワゴン」の人気グレード「SPADA（スパーダ）」に装着可能な純正アクセサリー「バンパーワイドガーニッシュ」を、2025年12月19日より発売しました。

個性的なデザインが特徴のアクセサリーといいますが、一体どんな仕上がりなのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これがホンダ新「ステップワゴン・スパーダ」です！（73枚）

1996年5月に初代がデビューして以来、日本のファミリー層から絶大な支持を集め続けているステップワゴン。

2022年5月に登場した現行の6代目モデルは、ホンダ車史上最大級の広大な室内空間と、直線基調のシンプルでクリーンなエクステリアデザインを特徴としています。

そのプレーンな美しさが高く評価される一方で、エアロ仕様であるスパーダのオーナーからは、「もう少し力強さや迫力が欲しい」「力強く伸びやかなシルエットをさらに際立たせたい」という声も上がっていました。

今回ホンダアクセスが発売した「バンパーワイドガーニッシュ」は、まさにそうしたユーザーのリアルな要望を反映して企画・開発されたアイテムです。

フロントバンパーの下部に被せるように装着するこのガーニッシュは、スパーダのフロントフェイスに確かな「重厚感」と「ワイド感」をプラス。

装着することで、スパーダならではの堂々とした佇まいが強調され、“やや口角が上がった顔”にも見えるアグレッシブな表情へと変化し、ステップワゴン本来のシンプルさを損なうことなく、スタイリングの魅力をいっそう高めてくれます。

そして、カラーリングの仕上げは2種類が用意されています。

一つは、深みのある光沢で車両全体を精悍に引き締める「ベルリナブラック（単色）」。

もう一つは、スパーダで最も人気の高いボディカラーである「プラチナホワイト・パール」の車両のみに適用される、「ベルリナブラック×プラチナホワイト・パール」のツートーン仕様です。

こちらは白と黒のコントラストによって立体感が生まれ、洗練されたスタイルをさらに引き立てます。

適用モデルは、2025年5月に機能・装備追加の改良を受けて販売が開始されたスパーダに加え、e：HEVスパーダ、e：HEVスパーダプレミアム（BLACK EDITION含む）グレード。

また、「30周年特別仕様車」のe：HEVスパーダも対象となります。

価格（消費税込）は、ベルリナブラック単色が5万5000円、ツートーン仕様が6万500円です（別途取付工賃が必要）。

誕生から30周年という節目を迎え、さらなる個性を手に入れたステップワゴン。

愛車のフロントマスクに少しだけ「凄み」を効かせたいオーナーにとって、注目の純正アクセサリーとなりそうです。