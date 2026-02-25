東京オートサロンにプラスしてド迫力に

2026年2月13日から15日までの3日間、インテックス大阪（大阪市住之江区）を会場に開催された西日本最大のカスタマイズカーのイベント「大阪オートメッセ2026」に、カスタマイズパーツ販売などを手がける「KUHL JAPAN（クールジャパン）」が出展しました。同社が誇るデモカーが10台展示されたほか、トークショーや大商談会などが行われ、多くの来場者でにぎわっていました。

ブースの中央には、東京オートサロン2026でも話題を集めた“アゲ系”スタイルのスポーツカー「OUTROAD（アウトロード）」シリーズのGR86が展示され、斬新かつ悪路もガンガン走れそうなスタイルは、関西でも注目を集めていました。

一方、入り口からブースに向かうと、真っ先に目に入る位置に40系のアルファード／ヴェルファイアがお出迎え。関西圏ではミニバンカスタムの人気が高いということで、こちらも人だかりができていたほか、5月に発売が予定されている、スポーティなスタイルが魅力の「KUHL STYLE GT」のイメージCGも公開されており、こちらも実車の登場が待ち遠しいモデルと言えるでしょう。

そして国内初披露となったのが、「34ZR-GTWR SPEC-D」と名付けられた迫力のワイドボディをまとうRZ34型フェアレディZで、こちらの車両は鮮やかなブルーのボディカラーが印象的でした。

このエアロをまとった車両はすでに発表されていますが、それまでのデモカーであるゴールドのボディカラーとは異なるブルーで、新たなインパクトを与えていました。

そして、今回のイベント最大の目玉とも言えるのが、初公開となったランドクルーザー250の「KUHL BLOCKER IRON BUILD」の完成形スタイルです。

一部のパーツは東京オートサロンで先行発表されていましたが、大阪オートメッセではさらにショートカットバンパーとオーバーフェンダーが追加され、足元には22インチの「VERZ-WHEELS DDR03」2ピースディッシュホイールと37インチタイヤを装着するという、迫力ある姿でした。

このショートカットバンパーは一見するとスチール製のような雰囲気ですが、軽量なFRP製となっており、この大径タイヤを装着した状態でもステアリングの全切り（要リフトアップ）が可能です。

会場に展示された車両はプロトタイプであり、製品版とは若干異なるフィニッシュとなっているとのことですが、その完成度は目を見張るものがあり、当然コンプリートカーとして購入することも可能だそうです。