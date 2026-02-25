自民党の金澤結衣衆院議員（35）が、同じ自民党の地元市議のポスターを勝手に剥がし、自身のポスターに貼り替えていたことが「週刊文春」の取材で分かった。

【画像】「あと5人に電話でお声がけを！」高市首相の手をとり、投票を呼び掛ける金澤ゆい氏

金澤氏といえば、神奈川20区で立候補し、当選を果たした元江崎グリコ社員。2021年10月、茶髪の風貌で日本維新の会の公認候補として東京15区から衆院選に立候補したが落選。その後は維新を捨て、無所属を経て自民党へ。座間市生まれ、相模原市育ちの経歴が、すでに政界を引退していた甘利明元経産相の目に留まり、“秘蔵っ子”として選挙区を継いだ。



自民党の金澤結衣衆院議員 ©時事通信社

そして今回、支部長就任後に起きたポスター貼り替え事件が明らかになった。

昨年8月、同じ自民党のA市議の支援者宅を訪問した金澤氏は自身のポスターを手に、こう切り出したという。

「自民党から出ます。家の前に私のポスターを貼らせていただいていいですか」

だが、事件が起きる。

ポスターが剥がされ…「常人には考えつかない」

「A市議のポスターが剥がされ、金澤氏のポスターに貼り替わっていました。常人には考えつかないですよ（笑）」（支援者の男性）

金澤氏の事務所に質問状を送ると、こう回答した。

「支部長就任後に事務所の不手際でご迷惑をおかけしたことについて、お詫び申し上げました。今後そのようなことがないように指示をし、徹底しております」

2月25日（水）12時配信の「週刊文春 電子版」および2月26日（木）発売の「週刊文春」では、支援者の目撃談、被害に遭ったA市議の証言などポスター損壊事件の顛末や自民党関係者が語る金澤氏の評判を詳しく報じている。また、金澤氏のほか、“筆談ホステス”斉藤里恵氏の裏面史、加藤貴弘氏への告発、中川紘一氏の「禁酒令」、岩崎比菜氏の株価操縦問題、最年少初当選の村木汀氏父の告白など「高市チルドレン66人徹底調査」の結果を詳報している。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年3月5日号）