古江彩佳が体調不良でプロアマ欠場 過去3年すべてV争いの好相性大会
＜HSBC女子世界選手権 事前情報◇25日◇セントーサGC（シンガポール）◇6793ヤード・パー72＞古江彩佳が開幕前日のプロアマ大会を欠場した。その理由について、ツアー広報は「体調不良と連絡があった」と説明した。
【写真】古江彩佳が投入した新アイアン！
先週の「ホンダLPGAタイランド」を24位で終えてシンガポールに移動した古江は、開幕2日前の24日（火）にはコースで練習している姿があった。きょう25日（水）は午後1時からのプロアマに参加する予定だったが、午前10時30分頃にツアーへ欠場の連絡があったという。なお、古江の代わりには、プロアマ待機1番手だったイングリッド・リンドブラト（スウェーデン）が入った。プロアマを欠場しても、本戦に出場することは可能とされており、いまは体調の回復に努めているとみられる。今大会は古江にとって好相性なコース。初出場の2022年こそ23位に終わったが、23年からは3位、8位、2位と優勝争いを繰り広げてきた。ホンダLPGAタイランドの最終日には「惜しいところでなかなか勝てない。優勝を狙っていけたらいいなと思う試合なので、しっかり上を目指しながら頑張りたい」と意気込んでいた。大会初日のあす26日（木）は午前9時20分に10番ホールからスタートする予定。元気な姿が見られることを願いたい。（文・笠井あかり）
