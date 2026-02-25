新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ちびまる子ちゃん」の原作者・さくらももこがおくる異色アニメーション『さくらももこ劇場 コジコジ』全101話を３月２日（月）より無料一挙放送する。



『さくらももこ劇場 コジコジ』は、「ちびまる子ちゃん」で知られるさくらももこによる同名漫画が原作。メルヘンの国を舞台に、正体不明の宇宙生命体・コジコジと個性豊かな仲間たちが織りなす不条理で哲学的、そしてどこか温かい物語を描く異色アニメーション。1997年よりTVアニメが放送され、シュールでユーモアあふれる独特の世界観が話題に。コジコジの無垢で自由奔放な言動や深い言葉の数々が共感を呼び、現在も多くのファンに愛され続けている。



このたび決定した無料一挙放送企画では、３月２日（月）から３月18日（水）の毎日夜８時より、『さくらももこ劇場 コジコジ』全101話を順次無料一挙放送。放送後１週間、放送エピソードを無料で楽しめる。



(C)さくらももこ／日本アニメション