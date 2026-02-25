Æü¾ï¤Ëº¬º¹¤¹Ä¹¤¯Â³¤¯Å¹¤Å¤¯¤ê¤ò³Ø¤Ù¤ë¼ÂÌ³Å¸¼¨²ñ¡ª¾¼ÏÂ¿©ÉÊ¹©¶È¡Ö¤Ï¤«¤¿¤ä¡¦¾®ÇþÌê¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥â¥Ç¥ë¡×
Ê¡²¬¤ÎÄêÈÖÌÍ¶ÈÂÖ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¾¼ÏÂ¿©ÉÊ¹©¶È¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥·¥ç¡¼¤Ë½é½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤ÏÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢²ñ´ü¤Ï2026Ç¯3·î4Æü¤«¤é6Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¤Ç¤¹¡£
Æ±Æü¤«¤é²ÃÌÁÅ¹Êç½¸¤â»Ï¤Þ¤ê¡¢Î®¹ÔÍê¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤±¿±ÄÀß·×¤ò¸½¾ìÌÜÀþ¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¼ÏÂ¿©ÉÊ¹©¶È¡Ö¤Ï¤«¤¿¤ä¡¦¾®ÇþÌê ¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥â¥Ç¥ë¡×
Å¸¼¨²ñÌ¾¡§¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥·¥ç¡¼2026¡¿Åìµþ²ñ´ü¡§2026Ç¯3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥ÈËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÅì¶èÈ¢ºê4-9-38
¾¼ÏÂ¿©ÉÊ¹©¶È¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©¤òÃæ¿´¤ËÌÍ¶ÈÂÖ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¿©ÉÊ²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
Æ±¼Ò¤Î¼çÎÏ¤Ç¤¢¤ëÇîÂ¿¥é¡¼¥á¥ó¡Ö¤Ï¤«¤¿¤ä¡×¤È³øÍÈ¤²¤¦¤É¤ó¡Ö¾®ÇþÌê¡×¤Ï¡¢Æü¾ïÍøÍÑ¤òÁ°Äó¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î½ÐÅ¸¤Ç¤Ï¡¢Ã»´üÅª¤ÊÏÃÂê¤Å¤¯¤ê¤è¤ê¤â¡¢Ä¹¤¯±Ä¶È¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î±¿±Ä¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¼´¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æü¾ï¤ÇÁª¤Ð¤ìÂ³¤±¤ë±¿±ÄÊý¿Ë
¼çÎÏ¾Ò²ð¶ÈÂÖ¿ô¡§2¶ÈÂÖ¡Ê¤Ï¤«¤¿¤ä¡¦¾®ÇþÌê¡Ë½Å»ë¤¹¤ë±¿±Ä¼´¡§3¹àÌÜ¡Ê¸½¾ì±¿±Ä¡¦°ÂÄê±Ä¶È¡¦Æü¡¹¤Î¾¦¤¤¡Ë
Æ±¼Ò¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Î³°¿©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Öº£Æü¤â¤³¤³¤Ç¤¤¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÆü¾ïÅ¹¤Ç¤¹¡£
ÇÉ¼ê¤Ê±é½Ð¤è¤ê¤â¡¢¸½¾ì¤¬ÌµÍý¤Ê¤¯²ó¤ëÀß·×¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼Â¦¤ÎºÆ¸½À¤ò¹â¤á¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
Äã²Á³Ê¤ò»Ù¤¨¤ëÌ£¤Å¤¯¤ê¤ÈÀ½Â¤ÂÎÀ©
¤Ï¤«¤¿¤ä²Á³Ê¡§290±ß¾®ÇþÌê²Á³Ê¡§240±ß¡Á
Äã²Á³ÊÂÓ¤Ç¤â¡¢ÆÚ¹ü¥¹¡¼¥×¤ä¥é¡¼¥á¥ó¤À¤ì¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¥é¡¼¥É¤Ê¤É¤Î»Å¹þ¤ß¤ò½Å¤Í¤ÆÌ£¤ÎÎØ³Ô¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÇþÌê¤Ç¤Ï¹ñ»º¾®Çþ¤ò»È¤Ã¤¿¼«²ÈÀ½ÌÍ¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤â¤Á¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤È±¿±Ä¸úÎ¨¤ÎÎ¾Î©¤ò¿Þ¤ë¹½À®¤Ç¤¹¡£
²èÁü¤Î°ìÇÕ¤Ï³¤Ï·Å·¤ÈÀÄ¤Í¤®¤¬±Ç¤¨¤ë²¹¤«¤¤¤¦¤É¤ó¤Ç¡¢ËèÆü¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ëÁÇËÑ¤ÊÀß·×¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤¹¡ª
¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥·¥ç¡¼¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë²ÃÌÁÆ³Àþ
²ÃÌÁÅ¹Êç½¸³«»Ï¡§2026Ç¯3·î4Æü¡Ê¿å¡ËÅ¸¼¨²ñ²ñ´ü¡§3Æü´Ö
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ë¤¯¤¤¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥óÀß·×¤äºî¶ÈÆ°Àþ¡¢Ä´Íý¹©Äø¤ÎÉ¸½à²½¤òÃæ¿´¤ËÀâÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿ô»ú¤À¤±¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¸½¾ì±¿±Ä¤Î¼ÂÁü¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Æ³Æþ¸å¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¶ñÂÎ²½¤·¤ä¤¹¤¤¹½À®¤Ç¤¹¡£
¸åÆü¼Â»ÜÍ½Äê¤ÎÅ¹ÊÞ»ë»¡°ÆÆâ¤â´Þ¤Þ¤ì¡¢²ÃÌÁÈ½ÃÇ¤Þ¤Ç¤Î¸¡Æ¤¤òÃÊ³¬Åª¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿Â¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¸³«¤Î¼ÂÀÓ
Å¸³«¥Ö¥é¥ó¥É¿ô¡§6¥Ö¥é¥ó¥ÉÁíÅ¹ÊÞ¿ô¡§29Å¹ÊÞ
¾¼ÏÂ¿©ÉÊ¹©¶È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Ä¤Ç¤Ï¡Ö¤Ï¤«¤¿¤ä¡×¡ÖÁ·¡×¡Ö¾®ÇþÌê¡×¡Ö¹õÅÄÈÍ¡×¡Ö¸¼¡×¡Ö¥Ü¥ó¥¸¥å¡¼¥ë¥¬¥ì¥Ã¥È¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤ä¿·Ê¹¤Ê¤É³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢´Ñ¸÷µÒ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¾ïÏ¢µÒ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤ëÆü¾ï¼ûÍ×¤Î¸ü¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ì»þÅª¤Ê¥Ö¡¼¥à¤è¤ê¤â·ÑÂ³±¿±Ä¤ò½Å»ë¤·¤¿¶ÈÂÖ¤Å¤¯¤ê¤Ï¡¢Ä¹´ü»ëÅÀ¤Ç½ÐÅ¹¤ò¹Í¤¨¤ë»ö¶È¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈ½ÃÇºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²Á³ÊÀß·×¡¢À½Â¤ÂÎÀ©¡¢¸½¾ìÆ³Àþ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢²ÃÌÁÁ°¤Ë±¿±ÄÁü¤ò¶ñÂÎ²½¤·¤ä¤¹¤¤Å¸¼¨ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡ù
Æü¾ï¤Ëº¬º¹¤¹Ä¹¤¯Â³¤¯Å¹¤Å¤¯¤ê¤ò³Ø¤Ù¤ë¼ÂÌ³Å¸¼¨²ñ¡ª
¾¼ÏÂ¿©ÉÊ¹©¶È¡Ö¤Ï¤«¤¿¤ä¡¦¾®ÇþÌê¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥â¥Ç¥ë¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. ¾¼ÏÂ¿©ÉÊ¹©¶È ¤Ï¤«¤¿¤ä¡¦¾®ÇþÌê ¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥â¥Ç¥ë¤Î³«ºÅ´ü´Ö¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©
²ñ´ü¤Ï2026Ç¯3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ç¤¹¡£
Q. ¾¼ÏÂ¿©ÉÊ¹©¶È ¤Ï¤«¤¿¤ä¡¦¾®ÇþÌê ¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥â¥Ç¥ë¤Î³«ºÅ¾ì½ê¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©
²ñ¾ì¤ÏÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
Q. ¾¼ÏÂ¿©ÉÊ¹©¶È ¤Ï¤«¤¿¤ä¡¦¾®ÇþÌê ¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥â¥Ç¥ë¤Î¾ì½ê¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¤ÏÊ¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÅì¶èÈ¢ºê4-9-38¤Ç¤¹¡£
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post Æü¾ï¤Ëº¬º¹¤¹Ä¹¤¯Â³¤¯Å¹¤Å¤¯¤ê¤ò³Ø¤Ù¤ë¼ÂÌ³Å¸¼¨²ñ¡ª¾¼ÏÂ¿©ÉÊ¹©¶È¡Ö¤Ï¤«¤¿¤ä¡¦¾®ÇþÌê¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥â¥Ç¥ë¡× appeared first on Dtimes.