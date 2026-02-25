¥À¥¤¥½¡¼¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡© 100±ß¤É¤³¤í¤«¡Ö80±ß¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ò30¸®Ä¶¤âÅ¸³«¡Ä¡È´ØÀ¾¤Î°ÂÇä¤ê²¦¡É¥À¥¤¥³¥¯¥É¥é¥Ã¥°¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¿·¶ÈÂÖ¤Î¾×·â
¡¡¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î´ÇÈÄ¤¬¤ä¤±¤ËÌÜÎ©¤Ä¡¢¡Ö¥À¥¤¥³¥¯¥É¥é¥Ã¥°¡×¤ÏÂçºå¤òµòÅÀ¤ËÁ´¹ñÌó160Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¥Á¥§¡¼¥ó¡£
¡Ú ¶Ã°Â ¡Û¥À¥¤¥³¥¯¥É¥é¥Ã¥°¤¬»Å³Ý¤±¤ë¡Ö80±ß¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Î³°´Ñ¤ä¡¢Çä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¸«¤ë
¡¡2025Ç¯8·î´ü¤Î¥°¥ë¡¼¥×Çä¾å¹â¤ÏÌó942²¯±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¤Ç¡¢¡Ö¸µµ¤¡ª·ã°Â¡ªÂçÆÃ²Á¡ª¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î¤â¤È¡¢À¹¤ó¤ËÀ¼¤ò½Ð¤·¤ÆÄÌ¹Ô¿Í¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤Î¥À¥¤¥³¥¯¥É¥é¥Ã¥°¡¢30Å¹ÊÞ°Ê¾å¤Ç¡Ö80±ß¶Ñ°ì¥·¥ç¥Ã¥×¡Ê°Ê²¼¡Ö80±ß¥·¥ç¥Ã¥×¡×¡Ë¡×¤Ê¤ë¤â¤Î¤òÊ»Àß¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê1·î17Æü¸½ºß¡Ë¡£
¥À¥¤¥³¥¯¥É¥é¥Ã¥°Ì¾±ØÅ¹¡¡É®¼Ô»£±Æ
80±ß¶Ñ°ì¤Ç¤â¥¹¥´¤¤¤Î¤Ë¡¢¡Ö7¡×¤ÎÉÕ¤¯Æü¤Ï¡Ö70±ß¶Ñ°ì¡×¤Ë
¡¡¥À¥¤¥³¥¯¥É¥é¥Ã¥°¤Ï¤â¤È¤â¤È¡Ö¥¨¥Ó¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥Ê¡¼Ì¾¤Ç¡¢Å¹Æâ¤Ë¤Æ100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê³Æ¼ï¾¦ÉÊ¤ò¡ÖÀÇ¹þ100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¡¢É®¼Ô¤â°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÂçÈ¾¤ò¡Ö80±ß¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ËÅ¾´¹¤·¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢7Æü¡¦17Æü¡¦27Æü¤È¡Ö7¡×¤Î¤Ä¤¯Æü¤Ï¡¢ËÜÍè80±ß¡ÊÀÇÊÌ¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¶Ñ°ì¤Î¾¦ÉÊ¤¬¡Ö70±ß¶Ñ°ì¡×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡É®¼Ô¤â°ÊÁ°¤ËÌ¾¸Å²°±ØÁ°¤Ë¤¢¤ëÌ¾±ØÅ¹¤Ç80±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤òË¬¤ì¤¿¤¬¡¢Çä¤ê¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¹¤¯¡¢¤è¤¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÈÆ±¤¸·úÊª¤ÎÃæ¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¤¢¤ë100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥ï¥Ã¥Ä¡×¤¯¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤Ï100±ß¤É¤³¤í¤«80±ß¶Ñ°ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¬¤¼¤ó¿§¤á¤Î©¤Ä¡£Îã¤¨¤Ð¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Þ¤Ç80±ß¤À¤Ã¤¿¡Ê2025Ç¯10·î»þÅÀ¡Ë¡£
¡ü¿©ÉÊÊÝÂ¸¥é¥Ã¥×
¡ü¥½¥Õ¥È¥¹¥Ý¥ó¥¸12¸ÄÆþ¤ê
¡ü¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë100ËçÆþ¤ê
¡ü½Ö´ÖÀÜÃåºÞ»È¤¤ÀÚ¤ê¥¿¥¤¥×¡Ê3¸ÄÆþ¤ê¡Ë
¡ü¥Î¥Ã¥¯¼°¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¡Ê10ËÜÆþ¤ê¡Ë
¡ü³Æ¼ï¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¡õ¥Õ¥£¥ë¥à
¡üUSB Type-C¤Ê¤É¤Î³Æ¼ï¥±¡¼¥Ö¥ë
¡üºâÉÛ
¡üÎäÂ¢¸ËÍÑ¤ÎÃ¦½ºÞ
¡ü¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É·ó¥¡¼¥Ü¡¼¥É¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥ÈÉ½
¡ü¥¢¥ë¥«¥êÅÅÃÓÃ±3¡¦Ã±4¡Ê4ËÜÆþ¤ê¡Ë
¡ü·¤²¼
¡ü¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°
¡üÊÝ¼¾¥Ý¥±¥Ã¥È¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡Ê6¸ÄÆþ¤ê¡Ë
¡ü¥±¡¼¥¹ÉÕ¤»õ¥Ö¥é¥·¥»¥Ã¥È¡Ê»õËá¤Ê´Æþ¤ê¡Ë
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Î¤À¤¤¤¿¤¤¤¬¡¢¤³¤Î80±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤½¤í¤¦¤Û¤É¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤»¤¤¤¼¤¤2¡Á3ÉÊ¤¯¤é¤¤¤·¤«Çã¤ï¤Ê¤¤É®¼Ô¤À¤¬¡¢¤³¤Î80±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï»×¤ï¤º8ÉÊ¤âÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±Çã¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀÇ¹þ704±ß¤Ç¤¢¤ë¡£
ÅÔÆâ¤ËÍ£°ì¤¢¤ë¡Ö¥À¥¤¥³¥¯80±ß¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ÏÂÀ¤ÃÊ¢¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Î¤«¡£°ÊÁ°Æ±¼Ò¤¬ÀÇ¹þ100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë´Ø¤·¤Æ¸ì¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡2014Ç¯3·î27ÆüÉÕ¤ÎÄ«Æü¿·Ê¹¤Ç¤Ï¡¢Æ±Ç¯4·î¤Ë¾ÃÈñÀÇÎ¨¤¬5¢ª8¡ó¤Ø¾å¾º¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö»ÅÆþ¤ìÃÍ¤è¤ê°Â¤¤ÉÊ¤¬½Ð¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Â¾¤Î¾¦ÉÊ¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¹¥µ¡¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È½½Ê¬¤Î80±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤ÏµòÅÀ¤Î¤¢¤ë´ØÀ¾¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åìµþ¤Ç¤Ï¡Ö¿·½É5ÃúÌÜÅ¹¡×¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢´ØÅì¤Ç¤Ï¤¢¤È¿ÀÆàÀî¤Ë3Å¹¤¢¤ë¤Î¤ß¡£
¡¡¿·½É5ÃúÌÜÅ¹¤Ï80±ß¾¦ÉÊ¤¬¤«¤Ê¤ê¾¯¤Ê¤á¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤Þ¤´¤Þ¤È¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò80±ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£°ìÉô¾¦ÉÊ¤ÏÅ¹Æ¬¤Ë¤âÊÂ¤Ù¤Æ¤¢¤ê¡¢¶¯¤¤¥¢¥¤¥¥ã¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¿·½É5ÃúÌÜÅ¹¤Ç¤ÏÅ¹Æâ¾¦ÉÊ¤òÀÇ¹þ1000±ßÊ¬Çã¤¦¤´¤È¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È·ô¤¬¿ÊÄè¤µ¤ì¡¢5Ëç½¸¤á¤ë¤ÈÅ¹Æâ¤Î80±ß¾¦ÉÊ¤ò¤É¤ì¤Ç¤â1¤Ä¤â¤é¤¨¤ë¡Ê1·î17Æü¸½ºß¡Ë¡£
²áµî¤Ë¤Ï¡Ö½¾¶È°÷·ó¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤âÅ¸³«¡¢»ÅÆþ¤ìÃÍ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë²áÅÙ¤Ê°ÂÇä¤ê¤â
¡¡¤³¤Î80±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¥À¥¤¥³¥¯¥É¥é¥Ã¥°¤Ï¡¢Ææ¤ÎÂ¿¤¤¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡ÖDD¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×¤È¤¤¤¦¡È½¾¶È°÷·ó¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤òÂç¡¹Åª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ìÍí¤ß¤Î¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤ò½ü¤¯¤È¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¼èºàÎò¤Ï¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ëÉ®¼Ô¤¬ÂÎ´¶¤·¡¢¤µ¤é¤ËÊ¸¸¥¤Ê¤É¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤¿¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ÎÊý¤âÌÜ¶Ì¾¦ÉÊ¤Ï°Â¤¤¡£Âç¼ê¤È¤Î¶¥Áè¤â·ã²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÊÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡Ö°Â¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¡×¤È»×¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤¬Áý¤¨¤¿µ¤¤â¤¹¤ë¤¬¡¢¡Ö¥â¥Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï°Â¤¤¡×¤È¤¤¤¦³Ê¹¥¤ÇÇÁ¤¯²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï»ÅÆþ¤ì²Á³Ê¤ò¥Á¥é¥·¤ËÉ½¼¨¤·¤¿¡Ö¸¶²Á¥»¡¼¥ë¡×¤Þ¤Ç¹Ô¤¤¡¢°éÌÓºÞ¤Ê¤É¤ò»ÅÆþ¤ì²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤·¤ÆÂçÀµÀ½Ìô¤ËÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Û¤É¡¢°Â¤µ¤Ø¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¯¥Á¥§¡¼¥ó¤À¡£
¥Ï¡¼¥É¤Ê¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¥Ð¥¤¥È¤Ï¹¥ÂÔ¶ø¡©
¡¡¿ôÇ¯Á°¤Þ¤Ç¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½¾¶È°÷¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ï¡Ö¥À¥¤¥³¥¯¤Ç¤ÏÅ¹ÊÞ¤´¤È¤ÇÄÄÎó¥ë¡¼¥ë¡¢ÈÎÇä²Á³Ê¡¢Çä¤êÊý¤Ê¤É¤¬¸½¾ì¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¥¯¥é¥¹¤ÇÇ¤¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¡×¤È¤¢¤ê¡¢Âç³ØÀ¸¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç¤âÅ¹ÊÞÀÕÇ¤¼Ô¤ä½Ð¸þ¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¡¢Àµ¼Ò°÷¤¬¹Ô¤¦¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ð¥¤¥ÈÅ¹°÷¤Ë¤ÏÇË³Ê¤Î»þµë¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åìµþ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï1500±ß¡¢¿¼Ìë¤Ï2000±ß¤ò½Ð¤¹¡£¸ì³Ø¼êÅö¤¬¤¢¤ê¡¢±Ñ¸ì¡¦Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¤ÎÀÜµÒ¤¬¤Ç¤¤ë¼Ô¤Ï»þµë100±ß¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡£Å¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï300±ß¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÌôºÞ»Õ¤ÏÆ±¤¸¤¯2500±ß¡¢¿¼Ìë¤Ï3500±ß¤â¤Î»þµë¤òÂçÈ×¿¶¤ëÉñ¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê°Ê¾å¡¢1·î17Æü¸½ºß¡Ë¡£
¡¡Á°½Ò¤Î½¾¶È°÷¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤ÎÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¤Î¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤Ï15Ê¬¸òÂåÀ©¤é¤·¤¯¡¢ÆüËÜ¸ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ãæ¹ñ¸ì¤Ê¤É¤Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Å¹Æâ¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«Ì±ÍØ¤Î¡Ö¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯»¾²Î¡×¡ÊÆüËÜ¤Ç¸À¤¦¡Ö¤È¤â¤À¤Á»¾²Î¡×¡Ë¤Ë¾è¤»¤¿ÁÇ¿Í¤Ã¤Ý¤¤²ÎÀ¼¤ÎÅ¹Æâ¥½¥ó¥°¤â¶Á¤¤ï¤¿¤ê¡¢¤è¤¯¸À¤¨¤Ð¸µµ¤¡¢µÕ¤Ë¸À¤¦¤ÈÁû¤¬¤·¤¤Å¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Í¾ÃÌ¤À¤¬¡¢°ÊÁ°É®¼Ô¤¬°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿½ÂÃ«Æî¸ý246Å¹¡Ê¸½ºß¤ÏÊÄÅ¹¡Ë¤Ç¤Ï¡¢³°Éô¤È³ÖÀä¤µ¤ì¤¿2³¬¤ÎÅ¹Æâ¤Ç¤âÅ¹°÷¤¬¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤ÎÀ¼¤òÂç¤¤¯¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÌ¿©¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÂÎ¸³ÃÌ¤òÊ¹¤¯¸Â¤ê¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È´Ä¶¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ï¡¼¥É¤é¤·¤¯¡¢¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤Î¹â»þµë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Î¤è¤¦¤À¡£
¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë¤âÃíÎÏ¡¢¤¤¤º¤ì¤Ï¥À¥¤¥½¡¼¤µ¤¨Ìµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤Å¹¤Ë¡©
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÅìµþ¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬Å±Âà¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏºÆ¤Ó¹¶Àª¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤¯¤Ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸þ¤±¤ÎÅ¹ÊÞ¤âÂ¿¤¯¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤¿¤á¤Ë¥Ç¥«¥Ç¥«¤ÈÌÈÀÇÅ¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¡¢¤ß¤ä¤²Êª¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£ËÌ³¤Æ»ÅÚ»º¤ÎÄêÈÖ¡ÖÇò¤¤Îø¿Í¡×¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¡ÖÂçºå¤Î¥À¥¤¥³¥¯¡×¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥µ¥ó¥É¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤Å¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢80±ß¶Ñ°ì¤È¤¤¤¦ÇË²õÎÏ¤Î³ä¤Ë¤ÏÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥À¥¤¥³¥¯¥É¥é¥Ã¥°¤Î80±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤¬Åìµþ¤äÁ´¹ñ¤Ø¤µ¤é¤Ê¤ë¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤È¤¡¢100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Î²¦¼Ô¡¦¥À¥¤¥½¡¼¤µ¤¨Ìµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÊÃ¤°æ Íµµª¡Ë