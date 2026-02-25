18歳ルーキー・吉マーナがプレミアグループとスポンサー契約「将来は世界で勝ちたい」
25日、女子プロゴルファーの吉マーナがプレミアグループ株式会社とスポンサー契約を締結したと発表された。3月1日から契約がスタートする。
【写真】まだJK！ 制服姿が初々しい
吉は沖縄カトリック高出身の18歳。2025年の「日本ジュニア」（女子15〜17歳の部）優勝、「日本女子アマ」4位タイなどの実績を残し、昨年末のJLPGAプロテストを9位タイで一発合格した注目のルーキーだ。今季ツアー参戦時は、同社ブランド「カープレミア」のロゴ入りワッペンをウェア袖に掲出する。地元・沖縄で行われる開幕戦「ダイキンオーキッドレディス」（3月5〜8日）でプロデビューを飾る。吉は「ルーキーイヤーはレギュラーツアー初優勝とシード権獲得を目標に、一戦一戦全力で戦う。将来は世界で勝てる選手へと成長していきたいです」とコメントした。同社は自動車関連サービスを展開する東証プライム上場企業。ゴルフ界への支援も積極的に行っており、複数のプロとスポンサー契約を結んでいる。
