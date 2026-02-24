¡Ú¥Õ¥¡¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥éー500»î¾èµ¡Û·Ú²÷¡õ¾å¼Á¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ð¥¤¥¯¤Î¿¿²Á
MOBY¤Î³§ÍÍ¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª ¡Ö¥âー¥µ¥¤¡ÊMotorcyclist¡Ë¡×¤Ï¡¢¥ªー¥È¥Ð¥¤¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥é¥¤¥Õ¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£
ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Î¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥Äー¥ê¥ó¥°¾ðÊó¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡¦¥«¥¹¥¿¥à¤ÎÃÎ¼±¡¢¥é¥¤¥Àー¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÄó°Æ¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤»ëÅÀ¤«¤é¥Ð¥¤¥¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤ï¤ì¤¿ÊÔ½¸ÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢½é¿´¼Ô¤«¤é·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥Àー¤Þ¤Ç¿®Íê¤Ç¤¤ë¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥âー¥µ¥¤·ÇºÜÆü¡§2022Ç¯12·î6Æü
ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ð¥¤¥¯¤Î»êÊõ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡×
¹ñÆâ¤Ç¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤Ï¤µ¤Û¤É¹â¤¤¤È¤Ï¸À¤¤¤¬¤¿¤¤¥Õ¥¡¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¤â»ØÀÞ¤ê¤Î»Å¾å¤¬¤ê¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸Ø¤ë¥Ð¥¤¥¯¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¤Ï1970Ç¯Âå¤ÎÅÁÀâÅª¥ª¥Õ¥íー¥É¥Ð¥¤¥¯¤Ç°ìµ¤¤Ë¥á¥¸¥ãー¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤¿Æ±¼Ò¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º¬Äì¤Ë¤Ï¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Îº²¤¬Ì®¡¹¤È°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¥¥ã¥Ð¥ì¥í¡¦¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥éー500¤â¤Þ¤¿Æ±ÍÍ¤Ç¡¢Ç®¤¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤¬¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¼ÖÂÎ¤Ë¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤ÈµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ã¥Ð¥ì¥í¡¦¥·¥êー¥º¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥·¥ó¤Ç¡¢·ÚÎÌ¤Ê¼ÖÂÎ¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤«¤ÄÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤Ã±µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ê¤É¡¢Â¾¿Í¤È¤Ï°ã¤¦¥Ð¥¤¥¯¡¢¤·¤«¤â¾è¤êÌ£¤â¤¤¤¤¥â¥Ç¥ë¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤Ï¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥éー¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¥È¥é¥Ã¥¯¡¢¥é¥êー¤Î£³¥¿¥¤¥×¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤Î»î¾è¤Ë¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤¿¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥éー500¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¥¹¥È¥êー¥È¤«¤é¥Àー¥È¤ò·Ú²÷¤Ë¶î¤±È´¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¡£¿ï½ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤é¤·¤¤¥»¥ó¥¹¤ä¡¢¾å¼Á¤Ê¥Ñー¥Ä¤¬Ãí¤®¹þ¤Þ¤ì¡¢½êÍÍß¤âËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë£±Âæ¤Ë¤Û¤«¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·Ú¤¯´¶¤¸¤ë¼ÖÂÎ¤Ë¾®µ¤Ì£¤è¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ
¼ÖÂÎ½ÅÎÌ150kg¤È¥«¥¿¥í¥°¤Ë¤ÏµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥ó¥°¤Î¹ª¤ß¤µ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤½¤ì°Ê¾å¤Ë·Ú¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Þー¥È¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥·ー¥È·Á¾õ¤ä¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥È¥Ðー¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ï¥ó¥É¥ë¤Î¥µ¥¤¥º¤ä°ÌÃÖ¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¡¢ÏÓ¤Ë³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë¥Ð¥¤¥«ー¤Ê¤é¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¤«¤é¶»¤¬¤È¤¤á¤¤¤Æ¤¯¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£¤Þ¤¿¡¢¥·ー¥È¹â¤â820mm¤È¤¤¤¦¥«¥¿¥í¥°ÃÍ¤«¤é¤ÏÇï»ÒÈ´¤±¤¹¤ë¤Û¤É³Ú¥Á¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¿ÈÄ¹176cm¤ÎÉ®¼Ô¤ÏÉ¨¤¬·Ú¤¯¶Ê¤¬¤ëÄøÅÙ¤ÎÎÉ¹¥¤ÊÂ¤Ä¤À¤Ç¤¹¡£
ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëSOHC£´¥Ð¥ë¥Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¼Â¤Ë¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤ËÁ´²óÅ¾°è¤Ç¤Î¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ç¡¢¤³¤ì¤Û¤É¡Ö¾®µ¤Ì£ÎÉ¤¤¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤ÏÂ¾¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³¹Ãæ¤ÇÂ¿ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï4000～6000²óÅ¾¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ÎÎÎ°è¤ÎÀÚ¤ìÌ£¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤âÇØ¶Ú¤¬¥¾¥¯¥¾¥¯¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢ÉÔÍÑ°Õ¤Ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òÇ±¤ì¤Ð¾åÈ¾¿È¤´¤È¸å¤í¤Ø¹ß¤êÈô¤Ð¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¡£40ps¤È¤¤¤¦¥Çー¥¿¤Ë¤·¤Æ¤Ï¡¢¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥ïー¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥¥¾ー¥¹¥È¥Ñ¥¤¥×¤Î¼è¤ê²ó¤·¤âÆÈÆÃ¤Ç¡¢ÌîÂÀ¤¤ÇÓµ¤²»¤ÏÂ®¤¤¥Ð¥¤¥¯¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤ÏÃ¯¤â¤¬Îº¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¶Á¤¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°¤Ï»×¤¤¤Î¤Û¤«ÀÅ¤«¤Ê¤Î¤Ç¡¢½»Âð³¹¤ÎÁáÄ«¤Ç¤â¤µ¤Û¤É¸ª¿È¤ò¶¹¤¯¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥µ¥¦¥ó¥É¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤Ë¤â¥»¥ó¥¹¤¬É½¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¶²¤ë¤Ù¤·¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆþÎÏ¤ËÂÐ¤·¤ÆÁÇÄ¾¤ÊµóÆ°!! Í¥¤ì¤¿´ðËÜ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç»×¤¤ÄÌ¤ê¤ËÁö¤ì¤ë
¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Þ¤ÇÁö¤ë¤³¤È¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÔÆâ¶á¹Ù¤Î¥¯¥êー¥ó¤ÊÆ»Ï©¤Ç¥Úー¥¹¤ò¾å¤²¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆþÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ°¤¤ÎÁÇÄ¾¤µ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á°¸å¤È¤â150mm¤Î¥µ¥¹¥¹¥È¥íー¥¯¤Ï¡¢Ì¯¤ËÄÀ¤ß¹þ¤ó¤À¤ê¡¢µÕ¤Ë¶¯¤¤È¿È¯¤ò´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢150kg¤É¤³¤í¤«100kgÄøÅÙ¤Î¥È¥ìー¥ë¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¿È¤Î¤³¤Ê¤·¡£¤µ¤é¤Ë¥Ï¥¤¥Úー¥¹¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ñ¥¿ー¥ó¡Ê¥Ô¥ì¥ê¡¦¥¹¥³ー¥Ô¥ª¥ó¡Ë¤Î¥¿¥¤¥ä¤È¤¢¤¤¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÊÌ¤ÎÆ°¤¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë±¿Æ°À¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Àー¥È¤Ç¤ÎÀ³Ê¤âÍ½ÁÛ¤¹¤ì¤Ð¡¢Ï©ÌÌÄÉ½¾¤Î¤¤¤¤¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÊÞÁõÏ©¤ÈÆ±¤¸¤¯¥³¥ó¥È¥íー¥é¥Ö¥ë¤ÊµóÆ°¤ò¼¨¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤¦¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¼Ö½Å150kg¤È¤¤¤¦ÊªÍýÅª¤Ê¾ò·ï¤¬¤â¤Î¤ò¤¤¤¦¤Ï¤º¤Ç¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬Í×µá¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Í¥¤ì¤¿´ðËÜ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÂç¤¤¤ËÊä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â³Î¤«¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥í¥ó¥°¥Äー¥ê¥ó¥°¤Ç¤â²÷Å¬À¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¼«Í³ÅÙ
·ÚÎÌ¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¼ÖÂÎ¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤Î¤¢¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÂ²ó¤ê¤È¤Ê¤ë¤È¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Æ¥Ã¥¯ ¥¥ã¥Ð¥ì¥í¥¹ ¥¯¥é¥ó¥Ö¥éー500¤ÏÃ»µ÷Î¥Áö¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¤¬¡×¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºÂ¤ê¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤¥·ー¥È¤Ï¥í¥ó¥°¥Äー¥ê¥ó¥°¤Ø¤ÎÌ´¤âËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Á°¸å¤ËÄ¹¤¯¥Õ¥é¥Ã¥È¤Êºî¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¸ú¤¡¢ÀèÃ¼Éô¤¬ºÙ¤á¤é¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÄ¹µ÷Î¥¤Ç¤â¡Ö¥¤¥±¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¼«Í³ÅÙ¤â¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢³Ú¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ä¹¶¤á¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤Þ¤¿¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Òー¥È¥¬ー¥É¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢£²ËÜ½Ð¤·¥Þ¥Õ¥éー¤¬¥·ー¥È¥¨¥ó¥ÉÉÕ¶á¤Þ¤Ç¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÙÊª¤ÎÀÑºÜ¤Ë¤Ï´·¤ì¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤³¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¡¢Ãå¤Î¿ÈÃå¤Î¤Þ¤Þ¥Õ¥é¥Õ¥é¤È¥Äー¥ê¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥éー500¤Î¥¥ã¥é¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Ä¤¬ËÉÙ¤Ç¡Ö¥«¥¹¥¿¥à¤¹¤ë³Ú¤·¤ß¡×¤â
Í¢Æþ¸µ¤Î¥âー¥¿¥ê¥¹¥È¤Î¥«¥¿¥í¥°¤ò¸«¤ë¤È¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Ä¤ä¥«¥¹¥¿¥à¥Ñー¥Ä¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ýÇ¯¤Î¥ª¥Õ¥íー¥É¥Þ¥·¥ó¤ò¥¤¥áー¥¸¤µ¤»¤ë¥¿¥ó¥¯¥Ð¥Ã¥°¤ä¡¢¥¼¥Ã¥±¥ó¥×¥ìー¥È¤òÌÏ¤·¤¿¥Õ¥é¥¤¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Ê¤é¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥éー500¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÏÁÛÄê³°¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥éー¥¿¥¤¥×¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¸µµ¤¤Î¤¤¤¤Ã±µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢¤Ê¤É¤È¤¤¤¦Êý¡¹¤Ï¤¼¤Ò»î¾è¤µ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£É¬¤º¤ä¡¢¤É¤³¤«¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÉ¨¤òÂÇ¤Ä¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥éー500¤Û¤É¡¢¾è¤ê¼ê¤Î¿´¤Ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¶Á¤¯¤È¤¤¤¦¥Ð¥¤¥¯¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Õ¥¡¥ó¥Æ¥Ã¥¯ ¥¥ã¥Ð¥ì¥í ¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥éー500¼çÍ×½ô¸µ
¡Ú¥¨¥ó¥¸¥ó¡¦ÀÇ½¡Û
¼ïÎà¡§¿åÎä£´¥¹¥È¥íー¥¯Ã±µ¤ÅûDOHC£´¥Ð¥ë¥Ö¡¡¥Ü¥¢¡ß¥¹¥È¥íー¥¯¡§94.5mm¡ß64mm¡¡ÁíÇÓµ¤ÎÌ¡§449cc¡¡ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§40HP¡¿7500rpm¡¡ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§43.0Nm¡¿6000rpm¡¡ÊÑÂ®µ¡¡§£¶ÃÊ¥ê¥¿ー¥ó
¡ÚÀ£Ë¡¡¦½ÅÎÌ¡Û
Á´Ä¹¡§2166¡¡Á´Éý¡§820¡¡Á´¹â¡§1135¡¡¥Û¥¤ー¥ë¥Ùー¥¹¡§1425¡¡¥·ー¥È¹â¡§820¡Ê³Æmm¡Ë¡¡¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§150kg¡¡¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º¡§Á°110/80R19 ¸å140/80R17¡¡Ç³ÎÁ¥¿¥ó¥¯ÍÆÎÌ¡§12L
¡Ú²Á³Ê¡Û116Ëü±ß
¥ì¥Ýー¥È¡¿¼Ì¿¿¡üÀÐ¶¶ ´²¡¡ÊÔ½¸¡ü¥âー¥µ¥¤ÊÔ½¸Éô¡¦ÃæÌ¶ÅÄÊâ¼Â
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»
¥âー¥¿¥ê¥¹¥È¡¡¡§Tel¡¡03-3731-2388
¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¡ÖËÜ¼Á¡×¤òÅÁ¤¨¤ëÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢
È¬½Å½§½ÐÈÇ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥âー¥µ¥¤¡ÊMotorcyclist¡Ë¡×¤Ï¡¢¥ªー¥È¥Ð¥¤¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤ëË¤«¤Ê»þ´Ö¤äÊ¸²½¤òÅÁ¤¨¤ëÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£
ºÇ¿·¥Ð¥¤¥¯¤Î»î¾è¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥Äー¥ê¥ó¥°¥ëー¥È¾Ò²ð¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡¦ÁõÈ÷¤Î²òÀâ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥é¥¤¥Àー¤Î»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¿¼¤¤¹Í»¡µ»ö¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»æÇÞÂÎ¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿³Î¤«¤Ê¼èºàÎÏ¤ÈÊÔ½¸ÎÏ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Web¤Ç¤â¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¡¹¤Î¥Ð¥¤¥¯¥é¥¤¥Õ¤ËÌòÎ©¤Ä¥Ò¥ó¥È¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
MOBY¤Ç¤Ï¡¢¥ªー¥È¥Ð¥¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ë¥åー¥¹¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¢³Ú¤·¤ßÊý¤òÉý¹¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢È¬½Å½§½ÐÈÇ¡Ö¥âー¥µ¥¤¡×¤Î¤´¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Îµ»ö¤òMOBY¤Ë¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤â¡¢¥é¥¤¥Àー¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£