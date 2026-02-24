『超かぐや姫！』公式、“聖地巡礼”するファンへ注意喚起「マジでこれはヲタクに徹底して貰いたいね」
長編アニメーション映画『超かぐや姫！』の公式X（旧Twitter）は、2月24日に投稿を更新。“聖地巡礼”をするファンに対し“お願い”をしました。
【投稿】ファンに対する注意喚起とは？
・私有地・学校等への無断立ち入り
・無許可での撮影・配信等プライバシーを侵害する行為
・深夜・早朝の訪問や騒音・迷惑行為
・ゴミのポイ捨て・器物破損
・その他地域の方々の生活や店舗営業に支障をきたす行為
コメントでは、「守ってなかったやつがいるのか」「超かぐや姫！の評価をファンが落とすようなことをしてはいけない」「マジでこれはヲタクに徹底して貰いたいね」「これは特定の作品に限らずどの作品でも絶対に守るべきこと」「聖地巡礼は節度を守ってもろて…」などの声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【投稿】ファンに対する注意喚起とは？
「どの作品でも絶対に守るべきこと」同アカウントは「『超かぐや姫！』関連場所への訪問についてのお願い」と題し、「これらの場所は地域の方々の大切な生活の場になりますので、以下の事項をお守りいただきますようお願い申し上げます」と続けています。「禁止事項および遵守いただきたいマナー」として、具体的には以下の通りです。
・無許可での撮影・配信等プライバシーを侵害する行為
・深夜・早朝の訪問や騒音・迷惑行為
・ゴミのポイ捨て・器物破損
・その他地域の方々の生活や店舗営業に支障をきたす行為
コメントでは、「守ってなかったやつがいるのか」「超かぐや姫！の評価をファンが落とすようなことをしてはいけない」「マジでこれはヲタクに徹底して貰いたいね」「これは特定の作品に限らずどの作品でも絶対に守るべきこと」「聖地巡礼は節度を守ってもろて…」などの声が上がりました。
Netflixで独占配信中同映画は1月22日からNetflixで独占配信されています。物語の舞台は、東京都立川市周辺のようです。また1週間限定での劇場上映は、ファンからの反響を受け、延長に。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)