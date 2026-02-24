【お天気どうなる】夜遅くから雨の予報 25日午前中まで続く この先は短周期で天気変わる“春の空模様”に
市川 栞 キャスター：
ここからは気象予報士の小野さんです。この後、お天気崩れるんですか。
小野 和久 気象予報士：
きょう24日夜遅くからは雨の予報です。天気のポイントです。
小野：
雨は25日午前中まで続きます。この先は、短い周期で天気が変わる春らしい空模様が続く見込みです。
きょう24日夜の予想天気図です。
小野：
前線が太平洋側に伸びて、低気圧も近づいています。
小野：
これがあす25日朝になりますと、低気圧がさらに近づいてきます。
雨と風の予想です。
小野
きょう24日夜9時には、能登で雨が降り出す予想です。この雨は一晩中続き、子どもたちが学校へ向かうあす25日朝7時頃には、石川県内全体で降っています。太平洋側は降り方が強まりますが、石川県内では午後には止む予想です。
気象台の週間予報です。
小野：
この先は短い周期で天気が変ります。3月1日・日曜日には、晴れ間が期待できそうです。最高気温・最低気温ともに、平年より高い日が多いでしょう。
市川：
22日は石川県内では20度以上の所がありました。この先も、暖かい日が多くなりそうですか。
小野：
きょう24日に、気象台から発表された5月までの 3か月予報です。
小野：
3月の気温は平年並みか高い。4月と5月は高いという予想です。雨の量は、ほぼ平年並みです。
さらに、6月から8月までの「夏の傾向」も発表されました。
小野：
夏の3か月間、気温は高い、雨の量は、梅雨の時期を含めて平年並みに近い見込みです。
市川：
年々、気温が高くなっていませんか。注意が必要ですね。