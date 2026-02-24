市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。この後、お天気崩れるんですか。



小野 和久 気象予報士：

きょう24日夜遅くからは雨の予報です。天気のポイントです。

小野：

雨は25日午前中まで続きます。この先は、短い周期で天気が変わる春らしい空模様が続く見込みです。



きょう24日夜の予想天気図です。

小野：

前線が太平洋側に伸びて、低気圧も近づいています。

小野：

これがあす25日朝になりますと、低気圧がさらに近づいてきます。



雨と風の予想です。

小野

きょう24日夜9時には、能登で雨が降り出す予想です。この雨は一晩中続き、子どもたちが学校へ向かうあす25日朝7時頃には、石川県内全体で降っています。太平洋側は降り方が強まりますが、石川県内では午後には止む予想です。



気象台の週間予報です。

小野：

この先は短い周期で天気が変ります。3月1日・日曜日には、晴れ間が期待できそうです。最高気温・最低気温ともに、平年より高い日が多いでしょう。



市川：

22日は石川県内では20度以上の所がありました。この先も、暖かい日が多くなりそうですか。



小野：

きょう24日に、気象台から発表された5月までの 3か月予報です。

小野：

3月の気温は平年並みか高い。4月と5月は高いという予想です。雨の量は、ほぼ平年並みです。



さらに、6月から8月までの「夏の傾向」も発表されました。

小野：

夏の3か月間、気温は高い、雨の量は、梅雨の時期を含めて平年並みに近い見込みです。



市川：

年々、気温が高くなっていませんか。注意が必要ですね。

