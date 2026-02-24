[Balcom BMW CUP]¡Ö¾¡Éé¤ÎÇ¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¡×¤ò¥×¥ì¡¼¡¢Ç®ÎÌ¤ÇÂÎ¸½¡£U-17ÆüËÜÂåÉ½¤¬¹Åç¥æ¡¼¥¹¤ò4-0¤Ç²¼¤·¡¢Á´¾¡V
[2.23 Balcom BMW CUP ¹Åç¥æ¡¼¥¹ 0-4 U-17ÆüËÜÂåÉ½ ¹Åç°ìµå]
¡¡U-17ÆüËÜÂåÉ½¤¬U17¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ØÃÆ¤ß¤ÎÁ´¾¡V¡½¡½¡£¡ÖHiFA Ê¿ÏÂµ§Ç° 2025 Balcom BMW CUP ¹Åç¹ñºÝ¥æ¡¼¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼¡×¤Ï23Æü¡¢ºÇ½ªÀá¤ò¹Ô¤¤¡¢¤¹¤Ç¤Ë5Ï¢ÇÆ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ëU-17ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¥æ¡¼¥¹¤ÈÂÐÀï¡£4-0¤Ç²÷¾¡¤·¡¢3ÀïÁ´¾¡¤ÇÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Âç²ñMVP¤Ë¤Ï¡¢U-17ÂåÉ½¤ÎDF¥¨¥¼¥â¥¯¥§¡¦¥Á¥á¥Å¥§³¤(CÂçºåU-18)¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡U-17ÂåÉ½¤Ïº£²ó¤Î¹Åç¹ç½É¤¬2026Ç¯½é¤Î³èÆ°¤À¤Ã¤¿¡£Ï¢Àï¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¶¯ÅÙ¤âÀ©¸Â¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢²ÝÂê¤ò²þÁ±¤·¤Ê¤¬¤éU17¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×(5·î)¤Ø¸þ¤±¤¿¥Á¡¼¥àºî¤ê¡£U-17¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥óÂåÉ½¤È¤Î½éÀï(20Æü)¤ò1-0¡¢¹Åç¸©¹â¹»ÁªÈ´U-17¤È¤ÎÂè2Àï(22Æü)¤ò3-0¡¢¤½¤·¤Æ¹Åç¥æ¡¼¥¹¤Ë¤â²÷¾¡¤·¡¢¡È²¾ÁÛU17¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡É¤ÎÂç²ñ¤ÇÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¾®Ìî¿®µÁ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö3»î¹çÌÜ¤¬°ìÈÖÎÉ¤¤¥²¡¼¥à¤ò¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á(¥¹¥¿¥Ã¥Õ)¤âÁª¼ê¤¿¤Á¤âÂ¿Ê¬´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¥²¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¡£º£(»î¹çÄ¾¸å)¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤ÏÅÁ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀèÈ¯¤Ç½Ð¤¿Áª¼ê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÅÓÃæ¤«¤éÆþ¤Ã¤¿Áª¼ê¤â¡¢²¿¤«»Ä¤½¤¦¤È¤«¡¢¥²¡¼¥à¤Î½¸ÃæÎÏ¤¬¤è¤ê¹â¤Þ¤ë¤À¤È¤«¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë2026Ç¯¤¬¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î½é¤á¤Æ¤ÎÄ©Àï¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ºÇ¸å¤Î»î¹ç¤ä³èÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¼«Ê¬¼«¿È¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡U-17ÂåÉ½¤Ï²áµî2»î¹ç¤ÈÆ±¤¸¤¯3-4-2-1¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢ÀèÈ¯GK¤¬ÌÚÅÄÏ¡¿Í(¼¯Åç¥Î¥ë¥Æ¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹)¡¢DF¤Ï±¦¤«¤é¥²¡¼¥à¼ç¾¤Î¸µº½ÚçæÆ¿Î¥¦¥Ç¥ó¥Ð(¼¯Åç)¡¢·§ÅÄ²ÂÅÍ(ÂçµÜ)¡¢ÃÝÆâÍª»°(Ì¾¸Å²°U-15)¤Î3¥Ð¥Ã¥¯¡£ÃæÈ×¤Ï´äÅÚ¤½¤é(¼¯Åç¥æ¡¼¥¹)¤ÈÏÂÅÄÉð»Î(±ºÏÂ)¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¡¢±¦WBÌÚÂ¼É÷ÅÍ(ÀîºêF U-18)¡¢º¸WB¤¬¥¨¥¼¥â¥¯¥§¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤¬ËÌ¸¶Ëê(FCÅìµþ)¤ÈÎ¤¸«ÂÁÊ¡(¿À¸ÍU-18)¡¢¤½¤·¤Æ1¥È¥Ã¥×¤òã·Æ£æÆ(²£ÉÍFC¥æ¡¼¥¹)¤¬Ì³¤á¤¿¡£ÀèÈ¯¤Ï7¿Í¤¬¹â¹»1Ç¯À¸¤Ç¸µº½¤Èã·Æ£¤¬¹â¹»2Ç¯À¸¤ÎÁáÀ¸¤Þ¤ì¡£Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤ÎÌÚÅÄ¤ÈÃÝÆâ¤âÀèÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¹Åç¥æ¡¼¥¹¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç2°ú¤Ê¬¤±¤Ç2°Ì°Ê²¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÂÇÅÝU-17ÂåÉ½¤Øµ¤¹ç½½Ê¬¡£ÀèÈ¯GK¤ÏÎÓÏÂ¹(Ãæ3)¡¢DF¤Ï±¦¤«¤é¿¹°æè½¿Í(2Ç¯)¡¢¾®ÌøÉ¢(2Ç¯)¡¢¸åÆ£ÊË(Ãæ3)¤Î3¥Ð¥Ã¥¯¡¢ÃæÈ×¤ÏÌî¸ýÏ¡ÅÍ¼ç¾(2Ç¯)¤È²Ï¾åñ¥´õ(2Ç¯)¤¬¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤òÁÈ¤ß¡¢±¦WBÀõ¾ÂÎ¿Ìï(2Ç¯)¡¢º¸WBÀµË¡ÃÏÍ(1Ç¯)¡¢¤½¤·¤ÆÁ°Àþ¤Ë¿®½ÅÎ¼ÆóÏ¯(2Ç¯)¡¢ËÒÌîÂÀ²Ï(2Ç¯)¡¢º´Æ£ÔãÃÎ(1Ç¯)¤¬¹½¤¨¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤ÏÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇU-17ÂåÉ½¤Ï7Ê¬¡¢º¸¤ÎÃÝÆâ¤¬½Ä¥Ñ¥¹¤òº¹¤·¹þ¤à¤È¡¢ËÌ¸¶¤¬¥¿¡¼¥ó¤«¤éÁ°¿Ê¤·¡¢¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÁÀ¤¦¡£16Ê¬¤Ë¤Ïº¸Ãæ´Ö¤ÎÏÂÅÄ¤¬ÂÐ³Ñ¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤ò±¦¥µ¥¤¥É¤ØÄÌ¤·¡¢ÌÚÂ¼¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤«¤é¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¡£¥É¥ê¥Ö¥ë¡¢¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤â¸«¤»¤ëÏÂÅÄ¡¢º¸Â¤ÎÅ¸³«ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë´äÅÚ¤ò¼´¤ËÎ¤¸«¡¢ËÌ¸¶¤é¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤¬¥Ü¡¼¥ë¤Ë·¸¤ï¤ê¤Ê¤¬¤éÁê¼ê¤ËÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡¡¼éÈ÷¤Ç¤Ï¥¨¥¼¥â¥¯¥§¤¬Áê¼êWBÀõ¾Â¤Î±Ô¤¤»Å³Ý¤±¤ËÂÐ¤·¤Æ¿ÈÂÎ¤òÅê¤²½Ð¤·¤Æ¥¿¥Ã¥¯¥ë¡£14Ê¬¤Ë¤Ï±¦CK¤Î¥¯¥ê¥¢¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¿®½Å¤Ëº¸Â¤ÇÁÀ¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢²¿¤È¤«¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¹Åç¥æ¡¼¥¹¤Ï¡¢17Ê¬¤Ë¤âÁê¼êDF¤Î¥Ñ¥¹¤¬¥º¥ì¤¿¤È¤³¤í¤òÀµË¡ÃÏ¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç±¦Â¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£Ìî¸ý¤È²Ï¾å¤¬¹¶·â¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¡¢Ãæ³ØÀ¸DF¸åÆ£¤âº¸Â¤ÎÀºÅÙ¤òÈ¯´ø¡£¤Þ¤¿¡¢¾®Ìø¤ä¿¹°æ¤òÃæ¿´¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¼é¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡25Ê¬¡¢U-17ÂåÉ½¤Ï¥¨¥¼¥â¥¯¥§¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤ÇÁê¼ê¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡¢¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤òã·Æ£¤¬º¸Â¥·¥å¡¼¥È¡£Ä¾¸å¤Ë¤âº¸Ãæ´Ö¤ÎÏÂÅÄ¤¬Áê¼ê¤Î¥×¥ì¥¹¤òÇí¤¬¤·¤ÆÁ°¿Ê¤·¡¢¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤¹¡£¥¨¥¼¥â¥¯¥§¤Î¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤ÏÁê¼ê¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢30Ê¬¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤«¤éÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡½Ä¥Ñ¥¹¤Î¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤òËÌ¸¶¤¬¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÏÂÅÄ¤Ø·Ò¤°¤È¡¢DF¥é¥¤¥ó¤ÎÃÝÆâ¡¢·§ÅÄ¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ±¦¤Î¸µº½¤¬¼Ð¤á¤Î¥Ñ¥¹¤òº¹¤·¹þ¤à¡£ã·Æ£¤ÎÍî¤È¤·¤ò´äÅÚ¤ÈËÌ¸¶¤¬·Ò¤®¡¢±¦Ãæ´Ö¤Îã·Æ£¤¬½Ä¤Ø¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡£ÌÚÂ¼¤Î¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤ËÎ¤¸«¤¬Áö¤ê¹þ¤à¤È¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ç¥«¥Ã¥È¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¹Åç¥æ¡¼¥¹DF¤Î¥¯¥ê¥¢¤¬¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¹Åç¥æ¡¼¥¹¤âÈ¿·â¡£33Ê¬¤Ë¤Ï¿®½Å¤Î¥Ñ¥¹¤ÇËÒÌî¤¬º¸¤ØÈ´¤±½Ð¤·¡¢±¦Â¥·¥å¡¼¥È¡£¤À¤¬¡¢U-17ÂåÉ½¤Ï·§ÅÄ¤¬Â¤ËÅö¤Æ¤ÆCK¤È¤·¡¢¤½¤Î¸å¤âÁê¼ê¤Î¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ä¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤«¤é¤Î½Ä¥Ñ¥¹¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤òÉõ¤¸¡¢²¡¤·ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È40Ê¬¤ËºÆ¤ÓÁ¯¤ä¤«¤Ê¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£´äÅÚ¤Î¥Ñ¥¹¥«¥Ã¥È¤«¤éÎ¤¸«¡¢¸µº½¤È·Ò¤®¡¢·§ÅÄ¤¬Áê¼ê¤Î¥×¥ì¥¹¤òÇí¤¬¤·¤Æ¤«¤é½Ä¥Ñ¥¹¤òº¹¤·¹þ¤à¡£¤³¤ì¤òã·Æ£¤¬Íî¤È¤¹¤È¡¢Î¤¸«¤¬Âç¤¤¯¶õ¤¤¤¿º¸¥µ¥¤¥É¤Ø¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Î¥¨¥¼¥â¥¯¥§¤¬º¸Â¤Ç¥¯¥í¥¹¡£ºÇ¸å¤Ï¥Õ¥¡¡¼´ó¤ê¤Îã·Æ£¤¬¶»¥È¥é¥Ã¥×¤«¤éÉâ¤µå¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÇDF¤ò¤«¤ï¤·¡¢±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤ò±¦¶ù¤Ë·è¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤¬17²óÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿ã·Æ£¤Îº£Âç²ñ2ÆÀÅÀÌÜ¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ2-0¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£U-17ÂåÉ½¤Ï¡¢¸åÈ¾³«»Ï¤«¤éã·Æ£¤È·§ÅÄ¤ËÂå¤¨¤ÆDF¶¶ËÜô¥Íè(FCÅìµþU-18/1Ç¯)¤ÈFWÎ©ÌîµþÌï(¾»Ê¿¹â/1Ç¯)¤òÅêÆþ¡£¶¶ËÜ¤¬±¦DF¤ËÆþ¤ê¡¢¸µº½¤¬3¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÃæ±û¤Ø°Ü¤Ã¤¿¡£¹Åç¥æ¡¼¥¹¤âÀµË¡ÃÏ¤ÈËÒÌî¤òMF¸¶Ì«»Î(2Ç¯)¤ÈMFÌî¸ý³¡ÅÍ(1Ç¯)¤Ø¥¹¥¤¥Ã¥Á¡£U-17ÂåÉ½¤Ï¹Åç¥æ¡¼¥¹¤Ë¤¯¤µ¤Ó¤Î¥Ñ¥¹¤ä¥Ï¥¤¥µ¥¤¥É¤Ø¤Î¥Ñ¥¹¤òÁÀ¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Ãæ±û¤Ç·¯Î×¤¹¤ë¸µº½¤¬ÃÆ¤ÊÖ¤·¡¢¸òÂå½Ð¾ì¤ÎDF¶¶ËÜ¡¢Ãæ³ØÀ¸¤ÎÃÝÆâ¤âÇ´¤ê¶¯¤¤ÂÐ±þ¤ò¸«¤»¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Áê¼êFWº´Æ£¤ÎÈô¤Ó½Ð¤·¤ä¸¶¤Î¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤«¤é¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¥·¡¼¥ó¤òºî¤é¤ì¤¿¤¬¡¢GKÌÚÅÄ¤ä¸µº½¤¬½èÍý¤·¤Æ·èÄêÂÇ¤òÂÇ¤¿¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡µÕ¤ËÏÂÅÄ¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤«¤éËÌ¸¶¤¬·èÄêÅª¤Ê±¦Â¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤ì¤Ï¹Åç¥æ¡¼¥¹¤ÎÃæ³ØÀ¸GKÎÓ¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤âÌÚÂ¼¤Î±¦¥¯¥í¥¹¤«¤éËÌ¸¶¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Á¡¢ËÌ¸¶¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤«¤éÎ©Ìî¤¬¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¤Ê¤ÉÄÉ²ÃÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£
¡¡16Ê¬¡¢U-17ÂåÉ½¤Ï´äÅÚ¤ÈÎ¤¸«¤òMFÆ£ËÜ¾Íµ±(GÂçºå¥æ¡¼¥¹/1Ç¯)¤ÈMFÀ±½¡²ð(¾°»Ö¹â/2Ç¯)¤Ø¸òÂå¡£ÏÂÅÄ¤ò1ÎóÁ°¤Ë¾å¤²¤ë¡£¤µ¤é¤Ë20Ê¬¤Ë¤Ï¥¨¥¼¥â¥¯¥§¤ÈÏÂÅÄ¤òº¸WBº£Â¼ÎÃÌï(²£ÉÍFM¥æ¡¼¥¹/1Ç¯)¡¢MF´ÜÈþ½Ù(½¤ÆÁ¹â/2Ç¯)¤ÈÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¡£¹Åç¥æ¡¼¥¹¤â20Ê¬¤ËÀõ¾Â¡¢²Ï¾å¡¢¿®½Å¤òMF¿ùÃ«Í¥(1Ç¯)¡¢MFËö²¬Í´ÍÛ(Ãæ3)¡¢FW¹â¶¶²÷(1Ç¯)¤Ø¸òÂå¡£3Ï¢Àï¤Î¹Åç¥æ¡¼¥¹¡¢4Æü´Ö¤Ç3»î¹çÌÜ¤ÎU-17ÂåÉ½¤âÂÎÎÏÅª¤ËÆñ¤·¤¤Ãæ¡¢U-17ÂåÉ½¤Ï½ªÈ×¤Ë³Ý¤±¡¢¸òÂå½Ð¾ìÁÈ¤òÃæ¿´¤Ë¤Þ¤¿¥®¥¢¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡27Ê¬¡¢ÌÚÂ¼¤È´ÜÈþ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç±¦¥µ¥¤¥É¤ò¹¶Î¬¤·¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ£ËÜ¡¢À±¤¬½ÐÂÎÉ¤¯Áê¼ê¤Î¹¶·â¤ËÀ©¸Â¤ò¤«¤±¡¢º¸¤Îº£Â¼¤â¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡£28Ê¬¤Ë¤ÏÀ±¤¬Áê¼ê¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¡£¤¹¤ë¤È¡¢º¸Ãæ´Ö¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿Î©Ìî¤¬½Ä¤Ø¤Î»Å³Ý¤±¤«¤é¹ë²÷¤Êº¸Â¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡U-17ÂåÉ½¤Ï31Ê¬¤ËGKÌÚÅÄ¤ÈGKÂç²¼¹¬À¿(¼¯Åç¥æ¡¼¥¹/1Ç¯)¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢²ø²æ¤ÎÂç»ö¤ò¼è¤Ã¤¿DFÀî°æ³½(¶âÂôU-18/1Ç¯)¡¢DFÁÒ¶¶¹¬Úö(¼¯Åç¥æ¡¼¥¹/1Ç¯)¤ò½ü¤¯Á´Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¡£°ìÊý¡¢¾®úË¤ÈDFÀ¾æÆÀ¸(1Ç¯)¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¹Åç¥æ¡¼¥¹¤Ï¡¢¿Í¿ô¤ò¤«¤±¤¿¹¶·â¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÏ¸µ´Ñ½°¤ÎÁ°¤Ç1ÅÀ¤ò¤â¤®¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢U-17ÂåÉ½¤ÏÁê¼ê¤¬¹¶¤áÀÚ¤ëÁ°¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¼è¤ê¡¢¹¶·â¤Ë°Ü¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢40+1Ê¬¡¢¼«¿Ø¤ÇÁê¼ê¤Î¥ß¥¹¤«¤éÎ©Ìî¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢±¦²£¤Î´ÜÈþ¤ËÍÂ¤±¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢´ÜÈþ¤¬Àõ¤¤DFÎ¢¤Ø¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡£ËÌ¸¶¤¬Æ°¤Ä¾¤·¤«¤é±¦Ãæ´Ö¤ò´°Á´¤ËÈ´¤±½Ð¤¹¤È¡¢ºÇ¸å¤ÏGK¤È¤Î1ÂÐ1¤ò±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤ÇÀ©¤·¡¢4-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡U-17ÂåÉ½¤Î¾®Ìî´ÆÆÄ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤È¥×¥í·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¾å¤ÎÀ¤Âå¤ÎÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¸µº½¤ÈÏÂÅÄ¡¢ËÌ¸¶¡¢·§ÅÄ¤ËÂÐ¤·¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡ÖÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤ÆÄÉ¤¤±Û¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥×¥í¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤â°ì½ï¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÎÉ¤¯¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë°ìÂÎ´¶¤ä¡¢¥³¡¼¥Á¿Ø¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤À¤±¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«È¯Åª¤Ë±þÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤â´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢²ÝÂê¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤ÎU-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÂÓÆ±¤·¤¿¾®Ìî´ÆÆÄ¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç·è¤áÀÚ¤ë¡¢¼é¤êÀÚ¤ëÉôÊ¬¤¬É¬Í×¤ÈºÆ³ÎÇ§¡£º£²ó¤Î¹Åç¹ç½É¤Ç¤ÏÎý½¬»î¹ç¤ò´Þ¤á¤Æ4»î¹çÌµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·è¤áÀÚ¤ëÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¤³¤³¤ÏÈ¯´ø¤¹¤ë¾ì¤À¤«¤é¡¢¼Á¤Ï¼«¥¯¥é¥Ö¤Ç¹â¤á¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎÂåÉ½¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¥ª¥Ã¥±¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢1¸Ä¾å¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢2¸Ä¾å(¤ÎÀ¤Âå¤ÎÂåÉ½¥Á¡¼¥à)¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¿¤á¤ÎËèÆü¤ò²á¤´¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢ÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¾®Ìî´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¿Ø¤¬¡Ö2026Ç¯¡¢¾¡Éé¤ÎÇ¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Èà¤é¤«¤é¤âÀ¨¤¯´¶¤¸¤¿¡×¤³¤È¤â³Î¤«¡£À¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤¹À¤Âå¤Ï¡¢¤Þ¤º5·î¤ÎU17¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ÇU-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤È¥¢¥¸¥¢À©ÇÆ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£ËÌ¸¶¤Ï¡Ö(U-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×·Ð¸³¼Ô¤ÎÏÂÅÄ)Éð»Î¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢AÂåÉ½¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë°µÅÝ¤·¤¿¥¢¥¸¥¢¤ÎÀï¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤«¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°ÕÍß¡£º£²ó¤Î¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á2009Ç¯°Ê¹ßÀ¸¤Þ¤ìÀ¤Âå¤ÎºÍÇ½¤¿¤Á¤¬¡¢¼«¥Á¡¼¥à¤ÇÆü¾ï¤Î´ð½à¤ò¾å¤²¤Æ¡¢U17¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡µÈÅÄÂÀÏº)
U-17ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÂè2Àï½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÍ¥¾¡·èÄê¡£Á´¾¡V¤ò¤«¤±¤¿°ìÀï
¹Åç¥æ¡¼¥¹¤Ï2Ê¬¤Ç2°Ì°Ê²¼³ÎÄê¤â¡¢U-17ÂåÉ½·âÇË¤ËÄ©Àï
MF´äÅÚ¤½¤é(¼¯Åç¥æ¡¼¥¹)¤¬º¸Â¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òº¸±¦¤ËÆ°¤«¤·¤¿
Âç²ñMVP¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿º¸WB¥¨¥¼¥â¥¯¥§¡¦¥Á¥á¥Å¥§³¤(CÂçºåU-18)¤Ï1¥¢¥·¥¹¥È
¹Åç¥æ¡¼¥¹¤Î10ÈÖMFÌî¸ýÏ¡ÅÍ¼ç¾(º¸)¤ÈU-17ÂåÉ½¤Î10ÈÖMFËÌ¸¶Ëê(FCÅìµþ)¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×
Á°È¾30Ê¬¡¢±¦WBÌÚÂ¼É÷ÅÍ(ÀîºêF U-18)¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤òÈ´¤±½Ð¤¹
¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤¬¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤òÍ¶¤Ã¤¿
U-17ÂåÉ½¤¬ÀèÀ©
Á°È¾40Ê¬¡¢U-17ÂåÉ½¤ÏFWã·Æ£æÆ(²£ÉÍFC¥æ¡¼¥¹)¤¬±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿
ã·Æ£¤Ï¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥´¡¼¥ë
¹Åç¥æ¡¼¥¹¤ÏU-17À¤Âå¤Î½ÓÂFWº´Æ£ÔãÃÎ¤é¤¬È¿·â
U-17ÂåÉ½¤Î¥²¡¼¥à¼ç¾¡¢DF¸µº½ÚçæÆ¿Î¥¦¥Ç¥ó¥Ð(¼¯Åç)¤ÏÁê¼ê¤ÎÁ°¤ËÂç¤¤¯Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿
¸åÈ¾28Ê¬¡¢U-17ÂåÉ½FWÎ©ÌîµþÌï(¾»Ê¿¹â)¤¬º¸Â¤Ç¹Åç¥æ¡¼¥¹¥´¡¼¥ë¤òÇË¤ë
Î©Ìî¤Ï¹Åç¸©¹â¹»ÁªÈ´U-17Àï¤Î2È¯¡£¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î3¥´¡¼¥ë
¸åÈ¾40+1Ê¬¡¢U-17ÂåÉ½MFËÌ¸¶Ëê(FCÅìµþ)¤¬±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿
º£Âç²ñ½é¥´¡¼¥ë¤ËËÌ¸¶¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º
¾®Ìî¿®µÁ´ÆÆÄ¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Áª¼ê¤¿¤Á¤ò»¾¤¨¤ë
U-17ÂåÉ½¤Ï3ÀïÁ´¾¡¡£U17¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ø¸þ¤±¤ÆÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿
