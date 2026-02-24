「コーデ考えるの苦手」な人へ！【無印良品】40・50代が参考にしたい「店員さんコーデ」

ミドル世代のデイリーコーデは、シンプルでもサマ見えするポイント作りがカギ。「どう合わせたらいいかわからない……」というときは、店員さんのおしゃれテクをまるっと参考にするのもひとつの方法です。そこで注目したいのが、【無印良品】のアイテムで作るお手本コーデ。無理なく取り入れられて、毎日にちょうどいい着こなしをレポートします。

ゆるジーンズにヘンリーネックでこなれ感をプラス

ゆとりのあるジーンズは、脚のラインを拾いにくく、大人世代でも取り入れやすい安心アイテム。スタイリッシュに仕上げるなら、コンパクトなトップスを選んでメリハリをつけるのがポイントです。タイトなTシャツは苦手という人におすすめなのが、ヘンリーネックとの組み合わせ。首元にさりげない抜け感と立体感が生まれて、シンプルでもこなれた雰囲気に。

ふんわりワンピは重ね着テクニックで大人仕様に

ドビー織のやさしい表情が特徴的な、キャミワンピースが主役のコーディネート。甘めアイテムだからこそ、重ね着テクニックで露出を抑えるのが大人見えのポイントです。黒ワンピと黒インナーの組み合わせで引き締めると好バランスに。パンツを合わせてカジュアルに寄せれば、デイリーにも取り入れやすい着こなしが完成します。

