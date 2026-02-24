『パペットスンスン』×「スシロー」コラボ再び！ 限定グッズ付きメニューや湯呑みが当たる企画を展開
「スシロー」は、『パペットスンスン』とのコラボ企画第2弾を、3月4日（水）から、全国の店舗で開催する。
【写真】ポーチは全3種！ コラボメニュー＆企画詳細
■ツクツク＆ファンファンも登場
今回開催されるのは、パペットの国“トゥーホック”に住むキャラクター『パペットスンスン』とコラボレーションしたすしやスイーツ、グッズなどを展開する企画。2024年11月に開催されたコラボ企画に続く第2弾で、今回は、スンスン、ノンノン、ゾンゾンに加え、ツクツクとファンファンもデザインに登場する。
コラボ商品は、3月4日（水）からの第1弾と、3月18日（水）からの第2弾で内容が変わり、例えばすしメニューの前半には「えびと蒸し帆立のバジルマヨチーズ炙り」と「サーモンアボカド」を用意。後半は「こだわりハンバーグにぎり」と「まぐたく巻」が登場し、いずれもコラボ限定のピック（前後半各5種）がランダムで1枚付属する。
また、限定ステッカー付きの「ふわふわ苺クリームのガトーショコラ」や、限定クリアカードが付いた「天然インド鮪7貫盛り」も味わえるほか、コラボ限定クリアカードに同封されている2次元コードにアクセスするとスンスンとノンノンの湯呑みセットが抽選で当たるキャンペーンへの参加も可能だ。
さらに、おすしのネタをギュッと抱えるスンスンの指人形マスコット付きソフトドリンク、クリアポーチとシール付き「ぷちローセット」も展開されるファン必見の企画となっている。
