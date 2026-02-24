丸亀製麺×『ドラゴンボールZ』夢のコラボ “7つ”の元気企画が始動で“元気”と“ワクワク”届ける
讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、日本を代表するアニメーション作品『ドラゴンボールZ』とコラボレーションした「丸亀製麺 ドラゴンボールZ コラボレーションキャンペーン」を3月3日より期間限定で開催する。
今回のキャンペーンでは、“7つ”の驚きの企画を展開。期間中はブランドロゴが「丸亀製麺（まるかめせいめん）」仕様に変わり、『ドラゴンボールZ』に登場する「亀仙流」マークを融合させた限定ロゴが登場する。
注目は作品の世界観をモチーフにしたコラボ商品。7個入りで星型の砂糖菓子を飾って楽しめる『ドラゴンボールうどーなつ（チョコ味）』（税込590円）をはじめ、仙豆をイメージした枝豆の天ぷら『仙豆風天ぷら』（税込290円）、孫悟空の必殺技をモチーフにしたボリューム満点の『元気玉おむすび 半熟玉子入り』（税込420円）などが登場する。
さらに、うどん1杯につき1枚配布される「うどん札」も限定デザインに。第1弾・第2弾あわせて全30種＋シークレット2種が用意され、人気キャラクターや名シーンが描かれる。
対象商品の購入でオリジナルステッカーやピックがもらえるノベルティ施策、レシート応募で限定グッズが当たるキャンペーン、SNSフォトコンテストなども実施。
また、東京・新宿の「丸亀製麺 新宿御苑前店」は、3月3日から3月29日までの期間限定で特別装飾のPOPUP店舗として営業。店内外が『ドラゴンボールZ』一色に彩られ、孫悟空や神龍のビジュアルが来店客を迎える。
創業25周年を迎えた丸亀製麺と、長年世界中で愛され続ける『ドラゴンボールZ』。世代を超えたコラボが、この春“元気”と“ワクワク”を届ける。
