お笑いコンビ「フットボールアワー」の岩尾望が２３日深夜放送の「耳の穴かっぽじって聞け！」（テレビ朝日系）に出演し、先輩芸人への怒りをぶちまけた。

賞レースの審査員をすることが増えた岩尾だが、ある賞レースの最終決戦の投票で審査員５人中、岩尾だけが別のコンビに投票したことが２年連続で続いた。以来「こいつズレてるな」「自分の審査に不満を持つ芸人もいるのでは？」と思うようになったという。

自身も若手時代にユニットコントバトル特番に出演した際に、せんだみつおがご意見番的な役割を務めていた。岩尾は「なんでせんだみつおなん？っ思ってたワケ、当時。俺の世代でも全盛期が分からない。（せんだのギャグ）ナハナハのイメージ」と率直な感想を語った。

ユニットコントの出来はよくなかったと認めた岩尾だが、せんだが番組の最後に「今日のお客さんの中で芸人たちのネタを本気で面白いと思った人どれだけいますか？」と観客に挙手を求め、会場は微妙な空気になった。岩尾は「別にそういうタイプちゃうし。アンタにそんなん求めてへんよ。みんな面白かった、ナハナハで終わったらエエやん。それ言ってシーンとさせて、何を言うてんねんって思った」と振り返った。

そのうえで「多分もうそろそろ、その時のせんだみつおさんの歳に近いと思う。だから審査員をやってて、あの時のせんだに俺はなってないかな？というのを感じるようになった」と話した。