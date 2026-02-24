【前後編の前編／後編を読む】「母は聖なるものだから」産後の妻は手も握らせない…45歳夫の情欲が向かった先は 今では「冷えた夫婦仲でいい」と割り切るまでに

かつて女性が結婚相手に求めるものは、三高と言われていた。「高学歴・高収入・高身長」である。景気のいい時代ならではの条件だった。現在は「三安」だという。一緒にいて苦にならない「安心感」、経済的な「安全性」、そして将来にわたる「安定性」である。ときめくような恋愛感情を持つ相手より、一緒にいて気軽な友だち感覚が重視されているのかもしれない。

結婚は「日常生活の積み重ね」だから、そのほうがうまくいくと長年の間に、人は思い込んでいるのかもしれない。「恋愛と結婚は別」という考え方は現実的だが、ほんの少しさみしい気がするのはロマンティックすぎるだろうか。

寛太さんの一目惚れからはじまった関係。だが…

「僕が結婚したのは11年前。結婚式のとき、妻の友人から『あなたが正社員なのが決め手だったみたいよ。結婚は生活だからって』とこっそり耳打ちされました。嫌な感じがしたけど、まあ、僕のほうも妻が美人だったからという理由が大きかったので、似たもの同士なのかなと皮肉なことを考えていた。そんなことを最近、やけに思い出すんですよね」

藤倉寛太さん（45歳・仮名＝以下同）は、遠くを見るような目をしながらそう言った。最初は妻の梨惠さんが家にいると思うとウキウキしたが、そんな気持ちは半年ももたなかった。結婚前に妻の長所だと思ったところが、すべて短所に変わっていった。のんびりしたところが向上心のない証拠のように思え、かわいいと思った天然ボケはイライラの種になった。人として敬意を抱けないことに罪悪感すら覚えた。家庭を壊す勇気はない。日々が楽しくない、家に帰るのは気が重い。そんなどうしようもない「ないない尽くし」で自縄自縛状態になっているのだという。

寛太さんの幼少期…ひきこもって学校に行かない兄

寛太さんは、北関東のサラリーマン家庭の次男として生まれ育った。

「3歳違いの兄がいるんですが、小学校高学年からいわゆる“ひきこもり”状態になりまして。両親は兄にかかりきり。僕は両親の目が届かなかったから、むしろ自由にのびのびと暮らせました。僕が中学に上がったころ、兄が突然いなくなったんです。父方の親戚の家に預けられたと聞きました。跡取りのいない農家だから、兄が自然の中で働いてあとをとればいいということだったようです。ちょっと不可解だったけど、子どもの分際では何も言えなかった」

ひきこもって学校にも行かない長男を、親は持て余したのだろうと寛太さんは思っている。だが親には親の葛藤があったのだろう。その後、仲がいいように見えていた両親の間に亀裂が入り、寛太さんが高校生になったころ離婚した。

「父親が出て行った日のことはよく覚えています。僕にとっては突然だった。両手に荷物をもった父から、玄関で『おまえがおかあさんを守ってやれよ。困ったことがあったらいつでも相談に乗るから、会社に電話してきていいから』と言われました。高校生にもなった僕の頭を、父はずっと撫でていた。父は優しい人でした」

実は兄は…

リビングに戻ると、母は呆然とソファに座っていた。彼を見ると「これからはふたりきりなんだから、あんたも家の中のことをやってね。自分のことは自分でして」と切り口上で言われた。

「うちはもともと共働きでしたから、急に生活に窮することはなかったけど、母は以前よりずっとバリバリ仕事をするようになったのか、恋愛でもしていたのか、帰宅は遅めでしたね。僕は部活が忙しかったので、週末もほとんど練習に明け暮れていて、母との接点は少なかった」

進学を考えたとき、父に相談に行った。学費は出すから大学へ行けと言ってくれた。そのとき「おにいちゃんはどうしてるの」と尋ねたら、「田舎で元気にやってるよ」と父は笑っていた。

「ところがそれは事実と違っていて、兄は行方不明になっていたんです。親戚に預けてすぐ、行方がわからなくなったらしい。何がなんでも見つけなければという父と、どこか投げやりになっていた母との間で軋轢が生じて離婚ということになったのが真相のようです。もっともこの話はあとから親戚に聞いたんですが……。父はそのころも必死に探していたらしいけど、兄は見つかりませんでした」

寛太さんは弁護士になりたかったのだという。弱い立場の人の味方になりたかった。父に相談して大学進学を決めてからは、本格的に受験勉強を始めた。ところが母は、まず父に相談したことがおもしろくなかったらしい。

「僕は今でも母の性格がよくわからないんですよね。僕の記憶では、小さいころは兄を猫かわいがりしていたのに、不登校になったら急に冷たくなった。兄がいなくなってからは急速に僕に干渉するようになって、うっとうしいと反抗したら帰宅が遅くなり、僕に関心を示さなくなった。なんだか人との距離のとり方がおかしいんですよ。あまり関わりたくないと当時は思っていました」

「ろくな恋愛をしなかった」20代、交際相手に嘘をつかれて

だから大学に合格するとすぐに東京へ出た。父が保証人になってくれ、狭いアパートで暮らすようになったが、大人への階段をダッシュで上っている実感があったという。アルバイトと勉強に明け暮れたが、司法試験には合格できなかった。

「浪人するわけにもいかないので、そのまま入れる企業に潜り込みました。仕事をしながら司法試験を目指すつもりだったけど、人生、そううまくはいかない。結局、就職した会社では人間関係がうまくいかず3年で退職、その後、2度の転職活動を経て、28歳のときにようやく今の会社で落ち着くことができました」

あの時点であきらめていたら、おそらく非正規という形で働いていただろうと寛太さんは振り返る。30歳前だったから、転職してもなんとか正社員になれた。そして今の会社は、とてもフレキシブルないい会社だと顔をほころばせる。

「20代はろくな恋愛もしませんでした。ちょっと仲よくなると先を考えずにつきあって、うまくいかずに別れるということを繰り返していた。今の会社に入る前の職探しをしていたころ、短期間つきあった女性がいたんですが、『妊娠した』と中絶費用を要求されました。もちろん出しましたが、彼女は妊娠してなかったとあとから共通の知り合いに言われて……。そういう重大なことで嘘をついてお金を巻き上げるタイプの女性もいるんだなと勉強になりましたね」

そのときふっと母のことを思い出したと彼は言う。「女はやっぱりわからない」という考えが彼に根づいた。

そして妻の梨惠さんと出会うが…

34歳のとき5歳年下の梨惠さんと出会った。学生時代の友人の結婚式で、たまたま隣のテーブルにいた新婦の友人である梨惠さんに彼が一目惚れしたのだ。新郎は彼と同じように司法試験を目指したものの、挫折して就職したタイプ。ときどき会って「なんとなく励まし合う仲」だった。

「その彼の結婚式で梨惠に出会ったのも何かの縁かなと思いました。その場で声をかけるのも無作法な気がして、あとから新郎新婦を通して紹介してもらったんです」

彼好みの美形だったから、それ以上のことはあまり考えなかった。なぜか私生活にはあまり重きを置いていなかったと彼は振り返った。もしかしたら育った家庭の影響かもしれないが、自分でそれを認めたくはないとも言った。

「梨惠は結婚してすぐ仕事を辞めました。僕ひとりの収入で家計を支えられないと思ったけど、梨惠は『親から援助してもらえるから大丈夫、あなたが正社員だからうちの親も援助は惜しまないと言っている』と言い切った。なぜそれほど正社員にこだわるのかはわからないけど、娘の夫はせめて正社員であってほしいと親が思っていたようですね」

エリートでもない、2度も転職している、それでも「正社員」という肩書きだけが物を言う。なにやら後ろ寒い気がしたが、「正社員というただ一点で認められることもあるのを皮肉な気持ちで眺めていました」と彼は捨てゼリフのように言った。

結婚して1年後には息子が産まれた。「こうやって家庭は形作られていく」と寛太さんは感じたが、そんな冷めた思いとは別に、子どもは無条件にかわいかった。

「期待通りに育たなくても、この子が生きていてよかったと思えるような場は作ってあげたい。そう思いました。僕が初めて他者のことを真剣に考えた瞬間かもしれません」

家庭を大事にしようというよりは、息子を大事にしたい思いが先だった。そのためには家庭を大事にしなければいけないと考えた。

＊＊＊

報われない恋愛経験の末に結婚した梨惠さんとの生活も、寛太さんの心は埋まらなかった。【記事後編】では、彼が出会った意外な相手との恋に迫る。

亀山早苗（かめやま・さなえ）

フリーライター。男女関係、特に不倫について20年以上取材を続け、『不倫の恋で苦しむ男たち』『夫の不倫で苦しむ妻たち』『人はなぜ不倫をするのか』『復讐手帖─愛が狂気に変わるとき─』など著書多数。

