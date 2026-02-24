マクドナルド、一部商品の値上げを発表 “ポテトS”200円→220円ほか、あす25日から
日本マクドナルドはあす25日より、約6割の商品（標準店舗）について、店頭価格を10円〜50円改定すると発表した。
【画像】ポテト、えびフィレオほか…値上げ商品（一覧）
対象となる商品は、「ダブルチーズバーガー（単品）」が450円から480円。「ダブルチーズバーガー（セット）」が700円から740円。「マックフライポテト」Sサイズが200円から220円など。すべて税込み。なお「マックチキン」やハンバーガーなどの価格は据え置き。
このほか、あすからリニューアルとして、「ベーコンレタスバーガー」「チキンフィレオ」「えびフィレオ」が、よりマイルドでブラックペッパーとマスタードのアクセントがあとひくペッパーオーロラソースに変更。また、朝マックの「チキンマックマフィン」はスイートレモンソースに変更となる。
発表で改定について「原材料費、エネルギーコスト、人件費上昇の長期化を受けてものとなり、引き続きお客様にご満足いただける店舗体験をご提供することを目的としております」といきさつを説明した。
価格改定は、標準店舗の一例。店舗の所在地域や立地条件によって店頭価格、改定する商品や改定幅が異なる店舗（特殊立地店舗、特定店舗）がある。
【画像】ポテト、えびフィレオほか…値上げ商品（一覧）
対象となる商品は、「ダブルチーズバーガー（単品）」が450円から480円。「ダブルチーズバーガー（セット）」が700円から740円。「マックフライポテト」Sサイズが200円から220円など。すべて税込み。なお「マックチキン」やハンバーガーなどの価格は据え置き。
発表で改定について「原材料費、エネルギーコスト、人件費上昇の長期化を受けてものとなり、引き続きお客様にご満足いただける店舗体験をご提供することを目的としております」といきさつを説明した。
価格改定は、標準店舗の一例。店舗の所在地域や立地条件によって店頭価格、改定する商品や改定幅が異なる店舗（特殊立地店舗、特定店舗）がある。