2月22日、二宮和也（42）がYouTubeチャンネル「よにのちゃんねる」に登場。ラストツアーが迫る嵐について“極秘情報”を漏らしたとして話題になっている。

アメリカ・グアムに旅行で訪れていたよにのちゃんねる。この日の動画では、現地で購入した寝巻姿でトークを繰り広げた。そこで二宮は、青地にサメが大きく描かれた派手なデザインの長袖Tシャツを着ていたが……。

「3月から始まる嵐のラストツアーは2月からリハーサルが本格的に始まっているようですが、二宮さんはTシャツを気に入ったのか、動画内では『リハこれでやろっかな』と話していました。菊池風磨さん（30）も『（リハで着てくれたら）うれしいっすよ』と後押ししましたが、二宮さんは『いつも白Tとか着て来てたやつが最後のライブにこのでか柄サメでなんかすごい息まいてきてる（となると）怖くない？』と、これまでの嵐のリハーサルとのギャップを気にしました。

それに対し菊池さんが『メイキング回ってるときにやってくださいって言ってるわけじゃないっすから』と言うと、二宮さんは『回ってんだ、メイキングは』と断言したのです」（スポーツ紙記者）

音楽関係者は言う。

「嵐は5月31日のコンサートをもって活動終了すると表明しており、それ以降は個々の活動になるとされています。嵐として5人そろった姿が見られるのは5月31日が最後になるものと思われていました。しかし、メイキング映像を撮影していると今回二宮さんが発言したことによって、ラストツアーがDVD化されるのでは？ という見方が強まりました。というのもこれまで、嵐はツアー終了後にその模様がDVDとして発売されることが定番で、そこにメイキング映像が特典としてつくことも多かったのです」

SNS上でもファンの期待が高まっており……。

《よにのちゃん曰く、嵐さんリハ中にメイキング用にカメラ回ってるって？？？それって……つまり……円盤化決定と同じことでは？？？？ははーーーん？？？？》

《Mr.シャークの朗報 嵐のリハにはメイキングが入っている ありがてえ》

《よにのちゃんねるみてたら嵐メイキング回ってるって爆弾落とされ…そっかそっか?、、 マジでっかい感謝！！！！！ありがとうございます！！！！！！！！！！！！》

近づく活動終了の日に切なさが募るが、それ以降にも楽しみがあると二宮の優しい匂わせだったのかも――。