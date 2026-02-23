フォーエイト48あみか、“超ミニ”ショーパンで美脚披露「脚長い」「スタイル良すぎてビックリ」と反響
【モデルプレス＝2026/02/23】YouTuberグループ・フォーエイト48のあみかが2月22日、自身のInstagramを更新。ニットとショートパンツのコーディネートを披露し、話題となっている。
【写真】20歳人気美女YouTuber「骨格から優勝してる」圧巻美脚スラリの“超ミニ”コーデ
あみかは「ママのバースデーデートしてきた 丸一日おもてなししたよ〜」と、母親の誕生祝いをしたことを報告。白いニットトップスに、スラリと長い脚が際立つグレーのファー素材のショートパンツ、ベロア素材のブーツを合わせたコーディネートを披露した。また「生まれて初めてお揃い買ったかも笑」と続け、母とお揃いで買ったアクセサリーも公開している。
この投稿に、ファンからは「脚長い」「めちゃくちゃ可愛い」「スタイル良すぎてビックリ」「眼福すぎる」「親孝行でカッコいいね」「骨格から優勝してる」「お母さんも嬉しかっただろうな」「お揃い素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆あみか、ショーパンコーデで美脚披露
◆あみかの投稿に反響
