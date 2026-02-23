º£Æü23Æü¡¡ËÜ½£¤Çº£Ç¯½é¤Î²ÆÆü¡¡ÅìµþÅÔ¤Ê¤É¤Ç25¡îÄ¶¡¡ÆüËÜ³¤Â¦¤Ïµ¤²¹ÂçÉý¥À¥¦¥ó
º£Æü23Æü¤Ï´ØÅì¹Ã¿®¤«¤éµª°ËÈ¾Åç¤Ë¤«¤±¤ÆÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢ËÜ½£¤Çº£Ç¯½é¤á¤ÆºÇ¹âµ¤²¹¤¬25¡î°Ê¾å¤Î²ÆÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î½ê¤ÇºòÆü22Æü¤è¤êÂçÉý¤Ëµ¤²¹¥À¥¦¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸þ¤³¤¦1½µ´Ö¤Ï¤ª¤ª¤à¤ÍÊ¿Ç¯¤è¤êµ¤²¹¤Î¹â¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢²ÖÊ´¤ÎÈô»¶Áý²Ã¤ä¡¢ÀÑÀã¤ÎÂ¿¤¤ÃÏ°è¤Ç¤ÏÍ»ÀãºÒ³²¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
º£Æü23Æü¡¡ËÜ½£¤Çº£Ç¯½é¤Î²ÆÆü¡¡ÅìµþÅÔ¤ä»³Íü¸©¤Ê¤É¤Ç25¡îÄ¶
º£Æü23Æü¤Ï¡¢È¯Ã£Ãæ¤ÎÄãµ¤°µ¤¬±è³¤½£¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢´ØÅì¹Ã¿®¤«¤éµª°ËÈ¾Åç¤Ë¤«¤±¤ÆÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤ÎÎ®¤ì¹þ¤ß¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æüº¹¤·¤Î±Æ¶Á¤â²Ã¤ï¤Ã¤ÆÆüÃæ¤Ï¤°¤ó¤°¤óµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¸á¸å3»þ¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢ÀÄÇß»Ô(Åìµþ)¤Ç25.1¡î¡¢¹ÃÉÜ¤Ç25.3¡î¡¢¿·µÜ»Ô(ÏÂ²Î»³)¤Ç25.2¡î¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ½£¤Çº£Ç¯½é¤á¤Æ¡¢ºÇ¹âµ¤²¹25¡î°Ê¾å¤Î²ÆÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÄÇß»Ô¤È¿·µÜ»Ô¤Ç2·î¤Ë²ÆÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Åý·×³«»Ï°ÊÍè½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¹ÃÉÜ»Ô¤Ï1922Ç¯°ÊÍè104Ç¯¤Ö¤ê2²óÌÜ¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ïµ¤²¹¤¬ÂçÉý¥À¥¦¥ó
´ØÅì¹Ã¿®¤«¤éµª°ËÈ¾Åç¤ÇÃÈ¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï¡¢ºòÆü22ÆüÌë¤«¤éº£Æü23ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ´¨ÎäÁ°Àþ¤¬ÄÌ²á¤·¤¿¤¢¤Èµ¤²¹¤Î²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü23Æü¤ÎÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤ÏºòÆü22Æü¤è¤êÂçÉý¤ËÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸á¸å2»þ¤Îµ¤²¹¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¿·³ã¤ÏºòÆü22Æü¤Ï18.6¡î¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢º£Æü23Æü¤Ï8.2¡î¤È10.4¡î¤â¥À¥¦¥ó¡£Ê¡²¬¤Ï¡¢ºòÆü22Æü¤Ï23.1¡î¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢º£Æü23Æü¤Ï13.3¡î¤È9.8¡î¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¨Àá¤¬1¤«·îÈ¾¤«¤é2¥«·îÄøÅÙ¡¢¸åÂà¤·¤¿·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¾ÆüËÜÃæ¿´¤Ë¶õµ¤¥«¥é¥«¥é
º£Æü23Æü¤Ï¡¢ÂçÎ¦¤«¤é¤Î¹âµ¤°µ¤ÎÄ¥¤ê½Ð¤·¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë´¥¤¤¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢¼¾ÅÙ¤¬Äã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸á¸å3»þ¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¾®¼¾ÅÙ¤Ï¡¢¤¤¤ÎÄ®ËÜÀî(¹âÃÎ)¤Ç5%¡¢Åç¸¶»Ô(Ä¹ºê)¤Ç6%¡¢Ã¸Ï©»Ô(Ê¼¸Ë)¤Ç7%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶õµ¤¤Î´¥Áç¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤¿¤á¡¢²Ð¤Î¸µ¡¢²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÇÀºî¶È¤Ê¤É¤Ç²Ð¤ò°·¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬È¯Îá¤¹¤ëÎÓÌî²ÐºÒ·ÙÊó¡¦Ãí°ÕÊó¤Ë¤âÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µ¨ÀáÀè¼è¤ê¤ÎÃÈ¤«¤µ¤¬Â³¤¯
ÌÀÆü24Æü¤Ï¡¢º£Æü23Æü¤Û¤É¤Ïµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢µ¨ÀáÀè¼è¤ê¤ÎÃÈ¤«¤µ¤ÏÂ³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìµþÅÔ¿´¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï18¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç4·î¾å½ÜÊÂ¤ß¡¢Ì¾¸Å²°¤Ï20¡î¤ÇÊÂ¤ß¡¢Âçºå¤Ï19¡î¤Ç4·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢25Æü(¿å)¤´¤í¤È28Æü(ÅÚ)¤´¤í¡¢ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤¬°ì»þÅª¤ËÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¤ª¤à¤ÍÊ¿Ç¯¤è¤ê¤â¹â¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
µ¤²¹¤¬¹â¤¤¤È¥¹¥®²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¾É¾õ¤Î½Ð¤ä¤¹¤¤Êý¤Ï¡¢ÂÐºö¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÑÀã¤ÎÂ¿¤¤ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢µÞ¤ÊÀã²ò¤±¤Ë¤è¤ëÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤ä¤Ê¤À¤ì¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÃÈ¤«¤¤Æü¤Ï²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó¤ä¤¹¤¤
²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó¤ä¤¹¤¤¾ò·ï¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¯3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ ¡ÖÀ²¤ì¤Æµ¤²¹¤¬¹â¤¤Æü¡×
¥¹¥®¤ÎÍº²Ö¤Ïµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¤È²Ö¤¬³«¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À²¤ì¤Æµ¤²¹¤¬¹â¤¤Æü¤Ï¡¢¾å¾ºµ¤Î®¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¡¢²ÖÊ´¤¬Éñ¤¤¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ¡Ö¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤ÆÉ÷¤¬¶¯¤¤Æü¡×
¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¡¢²ÖÊ´¤¬¼¾µ¤¤òµÛ¤Ã¤Æ½Å¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢±ó¤¯¤Þ¤ÇÈô¤Ó¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤ÆÉ÷¤¬¶¯¤¤Æü¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÉô¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¿¹ÎÓ¤«¤é¤â²ÖÊ´¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
£ ¡Ö±«¤ÎÍâÆü°Ê¹ß¤äµ¤²¹¤Î¹â¤¤Æü¤¬2¡Á3ÆüÂ³¤¤¤¿¸å¡×
±«¤ÎÍâÆü°Ê¹ß¤Ï¡¢±«¤ÎÆü¤ËÈô»¶¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬¤È¡¢¤½¤ÎÆü¤ËÈô»¶¤¹¤ëÊ¬¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±«¤ÇÃÏÌÌ¤ËÍî¤Á¤¿²ÖÊ´¤¬Éñ¤¤¾å¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦Èô»¶ÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µ¤²¹¤Î¹â¤¤Æü¤¬2¡Á3ÆüÂ³¤¤¤¿¸å¤â²ÖÊ´¤¬¤è¤êÂ¿¤¯Èô¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÖÊ´¾É¤ÎÊý¤Ï¡¢ËèÆü¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢²ÖÊ´¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£