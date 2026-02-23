牛角の新チェーン「牛角焼肉食堂」が抱える《イオン依存》という弱点…フードコート専門店のメリットと欠点

外食大手コロワイド傘下のレインズインターナショナルが運営する焼肉チェーン「牛角」。その派生業態であるフードコート専門店「牛角焼肉食堂」が出店を加速させている。元は2016年「牛角次男坊」としてスタートしたが、2021年に屋号を現在のものへ変更すると積極展開を開始。2026年の内に同社が掲げる目標の100店舗の達成も現実味を帯び始めた。

メニューは、店内カットの新鮮なお肉を熱々の鉄板で提供する「鉄板焼肉定食」とボリューム満点の「焼肉丼」を軸に、牛角で人気の「冷麺」や「石鍋チゲ」を提供。気軽にリーズナブルな価格で牛角の味が楽しめるとあって、消費者からの評判も上々だ。

だが、そんな牛角焼肉食堂にも、どうしてもある“懸念点”が付きまとう。

フードコート専門店は良いこと尽くめ？

現在、全国に87店舗（記事執筆時点）を構えている「牛角焼肉食堂」。そのコンセプト通り、いずれの店舗もショッピングセンター（以下、SC）内のフードコートに出店している。まずは、このフードコートへの出店自体には、非常に大きなメリットがあることを解説していきたい。

一般的に焼肉業態は、ディナーや週末に集客が集中しやすいという特性がある。しかし、フードコートの場合、時間帯や曜日を気にせず営業ができるので、売り上げが安定し、運営の平準化から作業効率がより高まるというメリットがある。

実際、平日ディナーに単価の高い外食需要が発生することは少なく、またお祝い事などハレの場が頻繁にあるわけでもない。また、満足度が高すぎる食事は得てして経済的にも負担の大きいもの。適度に満足し、予算的にも軽い食事より頻度よりはグッと落ちる。

その点、牛角焼肉食堂のような一点完結型の“定食スタイル”は来店頻度が高まるし、何よりフードコートということで、SC自体の集客力を利用し、他のテナントと合わせて顧客提供価値を向上できるのも魅力だ。

コスト面でのメリットも計り知れない。通常、開業費用として坪当たり約100万円が必要とされる既存の焼肉業態と比べれば、牛角焼肉食堂の店舗の設計を見れば、開業コストはかなり抑えられていることがわかる。またランニングコストも、共有の客席スペースやホール人員が不要などにより大きく削減できる。

こうして見ると、良いこと尽くめのようにも思えるが、果たして本当にそうだろうか。実際のところ、SCのフードコートを取り巻く環境は年々厳しくなっていると言わざるを得ない。

「イオン依存」から脱却できるかがカギ

少子高齢化や人口減少により国内市場が縮小する中、利便性の高いネット通販の普及度合の高さも相まって、従来のSCは集客が難しくなっている。SCの国内総数は減少傾向にあり、2018年の3220施設をピークに、2019年以降は6年連続で減少。2024年末には3037施設となっている。

一般社団法人日本ショッピングセンター協会によれば、また、2022年以降は年間35施設前後で推移していた新規開業数も、2025年には統計開始以降過去最少となる18施設まで落ち込んでいる。また、閉店数が新設を上回ることを示す「純減」も7年連続とのことだ。

しかも、だ。牛角焼肉食堂の場合、現在営業している店舗のうち実に3分の2が、「イオンモール」など流通最大手であるイオン系列のSCで占められている。イオンのSCに依存している以上、もし他のSC同様、イオンの経営状況が悪化したら、それこそ共倒れの可能性すらある。

また、エリア別に見てみると、北海道・東北が15店舗、関東26店舗、中部22店舗、近畿16店舗と出店数全体の9割を占め、中国・四国、九州が手薄になっている状況だ。これはおそらく、中国・四国および九州の商圏は、長年「イズミ」や「トライアル」といった地元系企業が強く、イオンでさえも苦戦を強いられていることによるものだろう。

SC全体の不振を冷静に直視し、かつ「イオン依存」から脱却し、中国・四国、九州など手薄のエリアにどう展開していくか――。これこそが、牛角焼肉食堂がさらに飛躍するためのカギになってくるはずだ。

