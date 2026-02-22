井ノ原快彦（20th Century）が自身のInstagramで、車中などからの自撮りショットを投稿した。

【写真】渋さが際立つ井ノ原快彦のレザージャケット姿

■井ノ原快彦「あ～あったか～い！いい日だー！！」

井ノ原は、車の中で撮影したと思しき自撮りショットなど計6点を投稿。

「ついさっき、友から貰った眼鏡をかけてみた。反射しないように顔はこの角度」と綴り、レザージャケット姿で眼鏡をかけた自撮りショットを披露。

続けて「そして、今朝メンテナンスから戻ってきたマイシューズ。嬉しくて写真撮ってしまいました。20年履いてるものもありますのよ」と愛用のレザーシューズも公開した。

さらに、「今日も喫茶二十世紀、朝から活気がありました。いらっしゃるお客様、楽しんでくださいね」と、20th Century（通称トニセン）が手がける喫茶店にも顔を出した様子。最後に「あ～あったか～い！いい日だー！！ずっとこのままで～！！」と思いを綴っている。

「イノッチの自撮り面白くてかっこいい」「NEWメガネ似合ってます」「かっこいいのにかわいい」「感情が忙しい」と様々な声が寄せられた他、「いっぱい近況報告してくれてありがとう」「物を大事に使う姿勢見習いたい」と井ノ原の姿勢にも褒める声が寄せられた。

