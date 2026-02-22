「LoveLive! Series 15th Anniversary ラブライブ！フェス」2026年11月14日(土)･15日(日) バンテリンドーム ナゴヤにて開催決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

『ラブライブ！』、『ラブライブ！サンシャイン!!』など多くの作品を展開し続けている『ラブライブ！シリーズ』は2025年6月30日で15周年を迎えた。

この度、シリーズ15周年を記念したライブ“LoveLive! Series 15th Anniversary ラブライブ！フェス”の開催が発表された。

●イベント情報

シリーズ合同の超豪華ライブ

「LoveLive! Series 15th Anniversary ラブライブ！フェス」

2026年11月14日（土）、15日（日）

会場：バンテリンドーム ナゴヤ

出演者：

『ラブライブ！』 μ’ｓ

新田恵海（高坂穂乃果役）、内田 彩（南 ことり役）、飯田里穂（星空 凛役）、Pile（西木野真姫役）、徳井青空（矢澤にこ役）

『ラブライブ！サンシャイン!!』 Aqours

伊波杏樹（高海千歌役）、逢田梨香子（桜内梨子役）、斉藤朱夏（渡辺 曜役）、小林愛香（津島善子役）、高槻かなこ（国木田花丸役）

『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』

大西亜玖璃（上原歩夢役）、相良茉優（中須かすみ役）、前田佳織里（桜坂しずく役）、久保田未夢（朝香果林役）、村上奈津実（宮下 愛役）、鬼頭明里（近江彼方役）、指出毬亜（エマ・ヴェルデ役）、田中ちえ美（天王寺璃奈役）、小泉萌香（三船栞子役）、内田 秀（ミア・テイラー役）、法元明菜（鐘 嵐珠役）

『ラブライブ！スーパースター!!』 Liella!

伊達さゆり（澁谷かのん役）、Liyuu（唐 可可役）、岬 なこ（嵐 千砂都役）、ペイトン尚未（平安名すみれ役）、青山なぎさ（葉月 恋役）、鈴原希実（桜小路きな子役）、薮島朱音（米女メイ役）、大熊和奏（若菜四季役）、絵森 彩（鬼塚夏美役）、結那（ウィーン・マルガレーテ役）、坂倉 花（鬼塚冬毬役）

『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』

Coming soon

『イキヅライブ！ LOVELIVE! BLUEBIRD』 いきづらい部！

綾咲穂音（高橋ポルカ役）、遠藤璃菜（麻布麻衣役）、宮野 芹（五桐 玲役）、藤野こころ（駒形花火役）、坂野愛羽（金澤奇跡役）、瀬古梨愛（調布のりこ役）、奥村優季（春宮ゆくり役）、天沢朱音（此花輝夜役）、小戸森穂花（山田真緑役）、涼ノ瀬葵音（佐々木翔音役）

and more

※開場・開演時間、チケット料金、チケット販売情報等詳細は後日ご案内します。

LoveLive! Series 15th Anniversary ラブライブ！フェス 公式サイト

https://www.lovelive-anime.jp/special/live/live_detail.php?p=15th_lovelivefest

●グッズ情報

ラブライブ！シリーズ15周年記念BIGアクリルスタンド（全60種）

15周年イラストのBIGアクリルスタンド全60種発売！ラブライブ！シリーズ15周年イラストを使用したBIGアクリルスタンド全60種の発売が決定！本日2月21日18時より受注を開始しました。

販売サイト：ラブライブ！シリーズ購買部（https://lovelive-series-schoolstore.bnfw.jp/index.html）ほか

受注期間：2026年2月21日（土）18:00〜3月9日（月）23:59

発売日（お届け日）：2026年5月1日（金）予定

©2013 PL! ©2017 PL!S ©2024 PL!NM ©2024 PL!SP ©PL!SIM ©PL!HS ©IKZL

