完全予約制！ 春限定のアフタヌーンティーBOX

“桜＆ストロベリー” 日本初上陸ブランドのシャンパン付プラン

「グラングリーン大阪」公園内施設にある「THE JACSON GARDEN（ザ ジャクソン ガーデン）」は、緑豊かなパークビューと洗練されたハイエンドな空間がゲストを贅沢に迎え入れる一棟貸し切りのレストラン・ウエディング施設。2026年3月3日（火）より、「パティスリーパブロフ」のパティシエ近藤氏が監修した、春限定のアフタヌーンティー「桜＆ストロベリー」が開催されます。

さらに平日限定で、通常2時間のところ、料金は変わらず3時間滞在できるロングステイプランも用意。大切な人とゆっくり非日常な時間を過ごしてみましょう！

1 ）コース仕立てて楽しめる贅沢アフタヌーンティー

日常から離れてゆっくりと優雅な時間を過ごせるよう、アフタヌーンティーはコース仕立てで提供されます。

コースのはじまり／スペシャリテ：フォアグラマカロン

まず、濃厚な味わいのフォアグラのテリーヌとオレンジジンジャーソースを合わせたマカロンアミューズからスタート。続いて、春らしい淡いピンクをテーマカラーにしたスイーツ＆セイボリーを詰め込んだティーボックスが届けられます。桜とストロベリーを主役に、桜鯛、タケノコ、菜の花、桜エビなど春に旬を迎える食材をふんだんに使用し、蓋を開けた瞬間に温かい春の風を感じるような高揚感を演出してくれます。

コースの〆／焼き立てフレンチトースト

さらにアフタヌーンティーの締めくくりには、ふわとろ食感が魅力の焼きたてフレンチトーストに、できたてのミルクジェラートを添え、余韻まで満たすデザート体験を楽しむことができます。

コースの〆／出来立てミルクジェラート

＜BOX内：スイーツ＞

BOX内スイーツ

◆ストロベリーのパンナコッタ

イチゴをふんだんに使ったパンナコッタをベースに、フレッシュのイチゴとイチゴの寒天を添えたグラススイーツ。旬のイチゴをさまざまな味わいで楽しめます。

◆桜餡とチョコレートのケーキ

しっとり焼き上げたチョコレート生地に、ハイカカオのチョコガナッシュをサンド、桜餡のシャンティークリームをたっぷり絞ったケーキ。ビター＆淡い風味で春らしさを感じられるスイーツです。

◆抹茶と桜のスフレケーキ

ふっくらしっとりと焼き上げた抹茶のスフレに、桜のクリームをサンドしたスフレケーキ。桜のクリームにはVALRHONA （ヴァローナ）のクーベルチュールチョコ「インスピレーションフレーズ」を使ったガナッシュを合わせ、クリームのほどよい酸味が抹茶の甘味と風味を引き立てています。

◆ストロベリームース

イチゴのジュレと、相性のよいこし餡が詰まったかわいらしいドームムースです。甘酸っぱいイチゴの風味と柔らかい甘味のこし餡のマリアージュに、ホワイトチョコのアクセントをぜひ楽しんで！

＜BOX内：セイボリー＞

BOX内セイボリー

◆桜鯛のマリネと白ワインのジュレ

紅芯大根のピクルスを添えて 桜の葉でマリネした桜鯛を桜塩で味を調えた見た目も華やかな桜セイボリー。鯛のうまみと白ワインジュレの甘み、紅芯大根の酸味のバランスにこだわった一品です。

◆筍・菜の花の桜エビのキッシュ

春のおいしい食材を、こぼれてしまいそうなほどふんだんに詰め込んだキッシュ。桜エビの風味とタケノコの食感、菜の花の淡い苦みとともに春の訪れを感じられるメニューに仕上がっています。

◆スモークサーモンのサンドウィッチ ハーブガーデンスタイル

食感のアクセントにしたレンコンと、スモークサーモンをサンドした相性抜群サンドウィッチ。たっぷりと添えられたフレッシュハーブと一緒に食べると、さわやかな春らしい味わいが口の中に広がります。

◆桜風味のパルマンティエとグリーンピースのムース

桜の塩漬けで風味や塩味を調整したジャガイモのポタージュと、淡いグリーンが綺麗なグリーンピースのムース。合わせて食べることで一層味に深みが増し、おいしく感じられるグラスセイボリーです。

２）季節のティーモクテル -「 ザ ジャクソン ガーデン」こだわりの一杯

季節限定モクテル（左から）「フルール エ フレーズ」、「チェリーブロッサム」

「ザ ジャクソン ガーデン」では上質な茶葉にこだわった紅茶やハーブティーに加え、ソムリエがブレンドしたシーズナルのティーモクテルが提供されています。これらはすべてフリーフローで楽しめます。



2026年3月3日（火）からは、桜香るティーモクテル「チェリーブロッサム」が登場！ グラスの中で舞うかわいらしい桜の花びらとともに、心躍るモクテルを楽しみましょう。

◆フルール エ フレーズ

イチゴと花をテーマにしたティーモクテル。ジャスミンティーをベースに、アランミリアの濃厚ストロベリージュースと、エルダーフラワーのシロップを合わせた、華やかな香りが特徴のモクテルです。

◆チェリーブロッサム

オリジナルブレンドの桜シロップを、アップルハイビスカスとローズミントティーで割ったハーブティーモクテル。ミントとソーダの清涼感が桜の香りを引き立たせ、華やかな味わいに仕上がっています。

3）期間限定！店内で楽しむ、満開の桜とお花見アフタヌーンティー

店内装飾イメージ

期間限定で、レストランの会場装飾を満開の桜で彩り、春の訪れを感じる空間が用意されます。店内に広がる桜を眺めながら、まるでお花見をしているかのような特別な時間を楽しみましょう！

４）大切な記念日を祝う特別なサービス

誕生日のお祝いにぴったりな演出※事前予約制

「ザ ジャクソン ガーデン」では、誕生日や結婚記念日など、大切な記念日を祝うための特別なサービスを提供しています。特に、BOX下段に設置された「HAPPY BIRTHDAY」のネオンサインや、フレンチトーストにチョコペンでメッセージを添えるサービス（予約制・無料）が人気。大切な人との祝福のひとときが、より一層特別なものになることでしょう。

◆ネオンサイン：HappyBirthday・congratulationsの2種から選択。

◆フレンチトーストプレートへの文字入れ：文字数は20文字まで対応可能。

※いずれも予約制。予約の際にサービスの指定が必要です。



■THE JACKSON GARDEN「アフタヌーンティー【桜＆ストロベリー】」

住所：大阪府大阪市北区大深町5-75 グラングリーン大阪

場所：ザ ジャクソン ガーデン THE JACKSON GARDEN

期間：2026年3月3日（火）〜4月30日（木）

時間：11時30分〜／12時〜／13時〜 ※完全予約制

定休日：月曜（祝日を除く）

料金：アフタヌーンティー7500円、シャンパン1杯付プラン9100円（いずれも税込）

TEL：050-5004-2222（直通）

※2名1組から予約可能。

※予約時間は日程により異なります。最新情報は公式サイトをご確認ください。

※平日限定で、【3時間】滞在可能なロングステイプランも用意があります。

※仕入れ状況により料理内容や食材が一部変更になる場合があります。

