「大阪マラソン」（２２日、大阪府庁前〜大阪城公園）

初マラソンの吉田響は序盤から独走状態となるも、３７キロ地点でトップを譲り、ＭＧＣ出場権内からも脱落。２時間９分３４秒（速報値）の３４位で、レース後は車椅子で救護室へ運ばれた。

相当なダメージによりレース後の取材対応もキャンセルとなった吉田。面会したサンベルクスの田中総監督は「まったく会話ができていない状態。時間がたってようやく首の動きで意思疎通できるようになった」と明かした。

「医師からは脱水症状と聞いている。前半でスペシャルドリンクを取ることができていなかったのは心配だった。暑さでかなりの脱水症状になっていた」と涙ぐみながら明かした。「やることはまだまだあった。もう一回スタッフ含めて反省しながら。初マラソンで脱水症状になりましたけど、２時間１０分斬ったのはいいところ。次回に向けて修正した中でいい記録を出してもらいたい」と語った。

「１００枚以上は貼っているかもしれない。神経ですとか筋肉の動きに柔軟性を出すため」とファイテンのパワーテープを全身に貼って臨んだレース。８キロ過ぎからペースメーカの前に出て独走状態となった。だが給水ポイントで相次いでスペシャルドリンクを手にすることができず、大会側が用意したドリンクをがぶ飲みするシーンもあった。３７キロ地点で平林らにかわされると、以降は失速。ＭＧＣ出場権を逃す形となった。

ゴール後には自分で起き上がることができず、スタッフに寝たまま給水してもらうシーンも。その後、車椅子で救護室へ運ばれていた。