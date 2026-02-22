エスカレートする「紀子さまの激務ぶり」に周囲はドン引き…「美智子さまをお手本に」完璧主義ゆえの不安も

どこでもノートパソコンを開いて…

昨年9月に悠仁さまの成年式を無事に終え、年末から年始にかけても積極的に公務を続けている秋篠宮家。2月17日には祈年祭の儀があり、23日には天長祭の儀を控えているが、家族のあらゆる活動に目を光らせているのが、紀子さま（59歳）だという。

「新幹線での移動中も、殿下がスポーツ紙をご覧になるすぐそばで、紀子さまはリクライニングを倒さずノートパソコンを開いて作業に没頭しています。

スケジュールやスピーチ原稿の確認だけでなく、職員への指示を絶え間なく出していると言われています。もしかしたら、宮家への批判についてもチェックしているのかもしれません」（宮内庁関係者）

この完璧主義は、ときに厳しさとして周囲に向けられることもある。宮内庁職員の間で、秋篠宮家が「ご難場」と呼ばれているのは有名だ。

「天皇の母」となる覚悟の表れか

「仕事量の多さ、そして紀子さまの要求するレベルの高さが理由です。紀子さまは服装だけでなく、時間厳守も徹底されています。ただ、自分を律するがあまり、周囲の職員にも同じレベルを求めてしまわれるようです」（同前）

移動中は絶対に、車や新幹線のイスの背もたれに寄りかからないという紀子さま。服にしわがつくのを防ぐためだ。そんな紀子さまがお手本にしているのが、上皇后美智子さまだという。

「美智子さまは人前に立つことへの強いプロ意識をお持ちでした。紀子さまは長年、その姿を間近でご覧になってきて、尊敬の念を抱かれている。

ご自身への厳しさも、周囲への厳しさも、将来『天皇の母』となる覚悟の表れなのかもしれません」（同前）

エスカレートしていく厳しさが、新たな火種を生まないことを願いたい。

