◇ミラノ・コルティナ五輪 フリースタイルスキー・スキークロス（2026年2月21日 リビーニョ・スノーパーク）

男子スキークロスが21日に行われ、2大会連続出場の古野慧（26＝U―NEXT HD）が4位入賞を果たした。過去に日本勢が1回戦を突破したことすらなかった種目で、W杯では通算68戦で8位が最高成績だったダークホースが、メダルまであと一歩に迫る大健闘。「雪上の格闘技」と呼ばれる競技の歴史に大きな足跡を残した。

古野が得意の先行逃げ切りで快走を連発した。エース須貝の陰に隠れていた男は組み合わせを決めるタイムレース「シーディングラン」を堂々2位で突破すると快進撃は本戦でも続いた。1回戦、準々決勝は1位、準決勝は先行する選手がバランスを崩す運も味方につけて2位で決勝進出。小柄な日本人として大健闘の4位入賞で表彰台に迫った。

「メダルが手に届くところまで初めて来たが逃してしまって悔しい気持ちでいっぱい」

夏は自転車のBMX、冬はアルペンスキーに励んでいた10年、バンクーバー大会で初採用されたスキークロスを見て、その競技性に魅了された。「五輪で活躍したい」との思いは募り、その後はしばらく三刀流で夢を追った。高1の時に世界ジュニア選手権に出場。全く歯が立たずに予選敗退したが、現在得意とするスタートセクションのスピードを磨くきっかけとなった。

8人一斉スタートのBMXからは「相手がいる中でどうラインを取るかの戦術、体を曲げたりする部分は似ている」と現在もトレーニングに取り入れる。18年には慶大の法学部政治学科に合格。「頭を使う面は多い競技。勉強することで思考力、人とのつながりも経験できた」と全ての経験をスキークロスへの血肉としてきた。

20歳を前後して両膝の前十字じん帯を断裂する大ケガを負いながら戦いの舞台に戻り、22年北京五輪に初出場。スタートから3秒で転倒し、あっけなく敗退した。だからこそ「北京は一瞬で終わってしまった。その意味では大きく成長できた4年間だった」と声を震わせた古野。メダルには届かなかったが、日本勢として初めて表彰台に迫ったことは間違いない。涙を力に変え、再び4年後の大舞台を目指す。

◇古野 慧（ふるの・さとし）1999年（平11）6月11日生まれ、新潟県長岡市出身の26歳。新潟・関根学園高―慶大を経てU―NEXT HD所属。幼少期にスキーを始め、小4でスキークロスを開始。高1から海外レースに参戦し、翌年から強化選手。20〜21年シーズンにW杯デビューし、最高成績は8位。22年北京五輪は26位、23年世界選手権は9位。1メートル73。

▽スキークロス フリースタイルスキー種目の一つ。ジャンプ、ウエーブといった起伏やバンク（カーブ）などを滑り、勝ち抜き方式で競う。タイムによりトーナメントのシード順を決める予選は全選手が1人で滑り、1回戦から各レース4人で争い、上位2人が準々決勝、準決勝、決勝へと進出。時速100キロ近い速さで駆け引きも重要。激しく競い合うことから「雪上の格闘技」とも呼ばれる。五輪では10年バンクーバー大会から採用。これまで日本選手のメダルはない。