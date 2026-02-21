º£°æÃ£Ìé¤Î¡ÈËâµå¡É¤ËÁûÁ³¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¡¡¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤«¤é»ß¤Þ¤é¤Ì¾Î»¿¡Ä¡ÖµÞ¤ËÍî¤Á¤ë¡×
MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬º£°æÃ£Ìé¤Î½é¥é¥¤¥ÖBPÅÐÈÄ¤òÆÃ½¸
¡¡¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Îº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤¬20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÅêµåÎý½¬¡Ö¥é¥¤¥ÖBP¡×¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£Æ±Î½¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¸ý¡¹¤Ë¾Î»¿¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤â¡Ö¥¤¥Þ¥¤¤¬¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤¢¤Ã¤È¸À¤ï¤»¤ë¡§¡Ø¿ÍÀ¸¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤ó¤Êµå¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡Ù¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¡¢¾å¡¹¤Î¡È¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤òÆÃ½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1·î¤Ë¥¢¥¹¥È¥í¥º¤È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Àº£°æ¤¬¡¢¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ç½é¤á¤ÆÂÇ¼Ô¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿¡£¥À¥Ê¡¦¥Ö¥é¥¦¥óGM¤ò´Þ¤à¥Õ¥í¥ó¥È¿Ø¤äÂ¿¤¯¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Ç®»ëÀþ¤òÁ÷¤ëÃæ¡¢ºÇ½é¤ÎÂÇ¼Ô¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ì¥óÆâÌî¼ê¤ò3µå»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¡£Â³¤¤¤ÆÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Áª½Ð9²ó¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô3²ó¤ò¸Ø¤ë¥Û¥»¡¦¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥ÙÆâÌî¼ê¡£¤³¤³¤Ç¤â1µåÌÜ¤ò¶õ¿¶¤ê¤µ¤»¡¢2µåÌÜ¤Ç¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥³¥ì¥¢ÆâÌî¼ê¡¢¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥Þ¥¤¥ä¡¼¥º³°Ìî¼ê¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥È¥é¥ó¥á¥ë³°Ìî¼ê¤«¤éÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤¦°µÅÝÅª¤ÊÅêµå¡£ÂÇ¼Ô5¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ·×17µå¤òÅê¤²¡¢³Ê¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥Ù¤ä¥³¥ì¥¢¤éÆ±Î½¤â´¶Éþ¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤òÂç¤¤¤Ë½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂÇ¼Ô¤¿¤Á¤â¡¢º£°æ¤ÎÅêµå¤Ë´¶Éþ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥Ù¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¡£²óÅ¾¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤¨¤Ê¤¤¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÅê¤²¤é¤ì¤¿¡£¤¤¤¤µå¤Ç¡¢¥¥ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¡£¡ÖÂè°ì°õ¾Ý¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¡£Èà¤Ï¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤òÂç¤¤¤Ë½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡6µå¤ò¸«¤¿¥³¥ì¥¢¤â¡Ö¼ê¤òÎ¥¤ì¤¿¤È¤¤Ï¹äÂ®µå¤Ç¡¢È½ÃÇ¤ò¤¹¤ë»þÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éµÞ¤ËÍî¤Á¤ë¡£¥ä¥Þ¥â¥È¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢Äã¤á¤ÎÂ®µå¤òÅê¤²¤Æ¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò¿¶¤é¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤ä¤êÊý¤À¡£Èà¤â¤½¤¦¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤ÎÌ¾¤ò½Ð¤·¤Æ¾Î»¿¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥á¥ë¤â¡ÖÀµÄ¾¡¢Ìîµå¤ò24Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥×¥í¤Ç¤â11Ç¯¤À¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤ó¤Êµå¤Ï¤ß¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥á¥ë¤ÏÎý½¬¸å¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Çº£°æ¤ÈÄ¾ÀÜ¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥Ê¥Ã¥×¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬³è¤³è¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Â®µå¤Ï¤È¤Æ¤â¥Û¥Ã¥×¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Û¤é¡¢¤¢¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò¸«¤¿¡×¤È¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤ÌÍÍ»Ò¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸«¼é¤Ã¤¿¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥ß¥é¡¼Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤â¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¾Ã¤¨µî¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤ë¡£ÆÈÆÃ¤Êµ°Æ»¤òÉÁ¤¯¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¼¡¡¹¤È¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£½é¤Î¥é¥¤¥ÖBP¤Ç¡¢¿·Å·ÃÏ¤Î¼óÇ¾¿Ø¤äÆ±Î½¤Î¿´¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ä¤«¤ó¤À¤è¤¦¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë