¡ÖÈæ³Ó¤µ¤ì¤ë¶ìÇº¡×¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¡ÆüËÜ½÷»ÒºÇÂ¿¹¹¿·10¸Ä¤Î¹âÌÚÈþÈÁ¤È²òÀâ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿»Ð¡¦ºÚÆá¡¢»ÐËå¤Î¸½ºßÃÏ
·É°Õ¤òÉ½¤·¤Æ¡Ö¹âÌÚÁª¼ê¡×
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÀË¤·¤¯¤â¥á¥À¥ë¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢º£¸ÞÎØ¤Ç²Æµ¨¤ò´Þ¤áÆüËÜ½÷»ÒºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë10¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¹âÌÚÈþÈÁÁª¼ê¡£¤³¤Î°Î¶È¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¶¥µ»¤ÇÀÚâøÂöËá¤·¡¢°úÂà¤·¤Æ¤«¤é¤Ï°ì ÈÖ¤Î±þ±ç¼Ô¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦»Ð¡¦ºÚÆá¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡¡¹âÌÚ»ÐËå¤Ê¤Î¡©¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î»Ñ¤È°ã¤¤¤¹¤®¡Ä¡×¡¡µ®½Å¤Ê¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×»Ñ
¡¡ºÚÆá¤µ¤ó¤Ï¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é»þ¤Î²òÀâ¤Ç¤ÏÎ©¾ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡Ö¹âÌÚÁª¼ê¡×¤È·É°Õ¤ò¼¨¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â1000¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¤Ï¡ÖËå¡¦¹âÌÚÈþÈÁ¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¡¢¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Ê¤¬¤é¤âÆ¼¥á¥À¥ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿Ëå¤Î¿´¾ð¤ò»Ð¤È¤·¤Æ¤Î»ëÅÀ¤Ç»×¤¤¤ä¤Ã¤¿¡£500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤Ï16Ç¯Á°¤Î¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ°ÊÍè¤ÎµÒÀÊ¤«¤é¤Î±þ±ç¤ÇËå¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤Ë´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¡¢1500¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÀË¤·¤¯¤â¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÈþÈÁ¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÎÞÀ¼¤Ê¤¬¤é²òÀâ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎºÚÆá¤µ¤ó¤Ï2·î16Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖDayDay.¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡ÖÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤À¤È¡¢¤¤¤¤¤Ê¤È¤«Á¢¤Þ¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿´¤«¤é±þ±ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ã¤Æº£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢»ÐËå¤È¤·¤Æ¶¥¤¤¹ç¤Ã¤¿Ê£»¨¤Ê¿´¤ÎÆâ¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·ºòÇ¯Äó½Ð¤·¤¿ÃÞÇÈÂç³ØÂç³Ø±¡¤Î½¤»ÎÏÀÊ¸¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î·»Äï»ÐËå¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¶¥µ»À¸³è¤Ë¤ª¤±¤ëÁê¸ß´Ø·¸¤Î¤¢¤êÍÍ¡×¡£Èà½÷¤ÏÆâ¤Ê¤ë¡Ö³ëÆ£¡×¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·»Äï¡¢»ÐËå¤Ç¤¢¤ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡½¡½¤³¤Î´Ø·¸¤¬¤â¤¿¤é¤¹¿´¤Î³ëÆ£¤ÏºÚÆá¤µ¤ó¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÈæ³Ó¡×¤Î¶ì¤·¤ß¤È¤Ï²¿¤«¡£ºÚÆá¤µ¤ó¤¬Ìä¤¤Ä¾¤·¤¿¤³¤Î¡Ö³ëÆ£¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿´Íý³Ø¤Ë¥¢¥É¥é¡¼¿´Íý³Ø¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Âè°ì¿Í¼Ô¡¦¶å½£Âç³ØÂç³Ø±¡½Ú¶µ¼ø¤ÎÆâÅÄ¼ã´õ»á¤Ï¡¢Ã¯¤«¤È¼«Ê¬¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¶ì¤·¤ß¤ò¥¢¥É¥é¡¼¿´Íý³ØÅª¤Ê´ÑÅÀ¤«¤éÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·´©¡Ø°ÕÌ£¤¢¤ëÇÔËÌ¤È¤Ï²¿¤« ¥¢¥É¥é¡¼¿´Íý³Ø¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¸ÀÍÕ¡Ù¤è¤ê°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡ö¡ö¡ö
¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡×
¡¡³ØÆ¸´ü¡Ê6¡Á12ºÐº¢¡Ë¤Ï¡¢³Ø¹»¤Ç¤Î³Ø½¬¤äÃç´Ö¤È¤Î´Ø·¸¤¬»Ï¤Þ¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þ´ü¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¡¢¶¥µ»¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤ÇÀ®¸ùÂÎ¸³¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅØÎÏ¤ò¤¹¤ì¤Ð·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È³Ø½¬¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢¼ºÇÔÂÎ¸³¤¬Â¿¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÂ¾¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¤äÍ§¿Í¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ì¡¢¼«Ê¬¤¬Îô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿»Ò¤É¤â¤Ï¡¢ÉÔ·òÁ´¤ÊÎôÅù´¶¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î»ØÆ³¾ìÌÌ¤Ç¡¢»ØÆ³¼Ô¤ä¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¿Æ¤Ï¡¢¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡×¡ÖA·¯¤ÏÇ¯²¼¤À¤±¤É¡¢¤È¤Ã¤¯¤Ë¤½¤Îµ»½Ñ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤ÈÂ¾¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤ÎÈæ³Ó¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈæ³Ó¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÎý½¬¤ËÂÐ¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤äÇ®°Õ¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤òºï¤®¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¥×¥í¥»¥¹¤ËÂÐ¤·¤ÆÀä¤¨´Ö¤Ê¤¤Í¦µ¤¤Å¤±¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Éã¿Æ¤Ë¡ÖÈæ³Ó¤¹¤ë¤Ê¡×¤ÈÅÜ¤Ã¤¿²áµî
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤Î¹âÌÚºÚÆáÁª¼ê¤Ï¡¢Ëå¤ÎÈþÈÁÁª¼ê¤È¤È¤â¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Ê¿¾»¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ê2018Ç¯¡Ë¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»ÒÃÄÂÎ¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¤Ç¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ÐËå¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢»äÀ¸³è¤Ç¤âËå¤ÈÃç¤¬ÎÉ¤¤ºÚÆáÁª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â¹»À¸¤Îº¢¤ÏÀè¤Ë¡ÖÅ·ºÍ¡×¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÈþÈÁÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Àè¤ò±Û¤µ¤ì¤¿²ù¤·¤µ¤«¤é¡Ö¼»ÅÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤·¡¢Éã¿Æ¤Ë¤Ï¡ÖÈæ³Ó¤¹¤ë¤Ê¡×¤ÈÅÜ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö»þ»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Åì½Ð½Ó°ì¤µ¤ó¡ÊÂÓ¹Æî¾¦¶È¹â¹»¡¦¸µ´ÆÆÄ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Ëå¤ÎÈþÈÁÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÅ¾¤Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê2018Ç¯2·î16Æü¡¡»º·ÐWEST¡Ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÚÆáÁª¼ê¤¬¡¢Ëå¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÈ¿¹ü¿´¤òÆ®»Ö¤ËÊÑ¤¨¤ÆÉ¬»à¤ËÎý½¬¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÖ¿È¶á¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤â¤¢¤ëÈþÈÁÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤òÊú¤«¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ºÚÆáÁª¼ê¤Î¶ì¤·¤µ¤Ï¡¢¤¤¤«¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼«Ê¬¤è¤êÍ¥¤ì¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¤ê¡¢»ØÆ³¼Ô¤ä¿Æ¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤òµ¤¤Ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔÍ×¤ÊÇº¤ß¤òÀ¸¤ß¡¢¼«¿®¤ä¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ÎÄã²¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»ØÆ³¼Ô¤ä¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¿Æ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ä¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ì¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤á¤²¤¿¤ê¤»¤º¡¢¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¶¯¤µ¤¬¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤À¤Ê¤É¤È¸À¤¦¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏëÌÊÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ä»Ò¤É¤â¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢Èà¤é¡¦Èà½÷¤é¤Î¿´¤Î¤¦¤Á¤òËÜÅö¤ËÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ®Ä¹¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÃ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢º£°ìÅÙ¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶¥µ»³«»Ï´ü¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ï
¡Ö¼«Ê¬¼´¡×¤Ë±è¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¾¼ÔÈæ³Ó¤Î´ð½à¤ò»ý¤Á¤À¤¹É¬Í×¤Ê¤É¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ØÆ³¼Ô¤ä¿Æ¤«¤éÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤ÇÍ¦µ¤¤Å¤±¤¿¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ä¼þ°Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤¿¤ê¤¹¤ëÎÏ¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬°é¤à¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿Æ¡Ê²ÈÂ²¡Ë¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃÊ³¬¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö¶¥µ»³«»Ï´ü¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö¶¥µ»³«»Ï´ü¡×¤Ï¡¢È¯Ã£ÃÊ³¬¤Î³ØÆ¸´ü¤È½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³ØÆ¸´ü¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¿Æ¤«¤é¤Î¾µÇ§¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿Æ¤¬¹â¤¹¤®¤ë¿å½à¤ò»Ò¤É¤â¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤òÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÄã¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤á¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¿Æ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤Æ·ë²Ì¤ò¤À¤¹¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¿·¤·¤¤·Ð¸³¤òÄó¶¡¤·¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¼«¿È¤Î¶½Ì£¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤ò¾µÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Á¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢ÆâÅÄ¼ã´õÃø¡Ø°ÕÌ£¤¢¤ëÇÔËÌ¤È¤Ï²¿¤« ¥¢¥É¥é¡¼¿´Íý³Ø¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆºîÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô