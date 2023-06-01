¸ÞÎØ¡È¤¢¤¶¤È¥Ý¡¼¥º¡É¤«¤é°ìÌë¡Ä¤Þ¤ÀÁ´ÎÏ¤ÎJKÃæ°æ°¡Èþ¤Ë¡ÖÅ·À¤Î°¦ÕÈ¡×¡Ö¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼
JOC¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¹¹¿·
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤ÇºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¶ä¥á¥À¥ë¡¢Ãæ°æ°¡Èþ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÀéÍÕÉ´²»¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬4°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿20Æü¡¢ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊJOC¡Ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÃæ°æ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£Å·¿¿à¥Ì¡¤Ê17ºÐ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡17ºÐ¤ÎÃæ°æ¤Ï¡¢¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤ÈÌ´ÉñÂæ¤ÇÉñ¤Ã¤¿¡£¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤Ï¼ó°ÌÈ¯¿Ê¡£¥Õ¥ê¡¼¤ÇµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢±éµ»½ªÎ»Ä¾¸å¤Ë±¦¼ê»Ø¤òËË¤ËÅö¤Æ¡¢¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ë¥Ý¡¼¥º¤¬ÂçÈ¿¶Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿¤³¤ÎÆü¡¢JOC¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖTEAM JAPAN¡×¤ò¹¹¿·¡£±éµ»Ä¾¸å¤Î¥Ý¡¼¥º¤òºÆ¸½¤¹¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼ó·¹¤²¥Ý¡¼¥º¤ÏÅÁÀâ¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¤¯¤é¤¤²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡Ö¼ó·¹¤²¥Ý¡¼¥º¤¬¼«Á³¤Ë½Ð¤ë¤Î¤âÅ·À¤Î°¦ÕÈ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½é½Ð¾ì¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Á¡ª¡¡¼ó·¹¤²¥Ý¡¼¥º¡¢¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤Ç¤·¤¿¡ª¡×
¡ÖÄÌ³ØÅÓÃæ¤ÎÅÅ¼Ö¤ÇÃæ·Ñ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¹æµã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡°ìÀ¸¿ä¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡ÖÁÇÅ¨¤Ê±éµ»¤ÈÁÇÅ¨¤Ê²Ä°¦¤¤´é¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡¡Ãæ°æ¤ÈºäËÜ¤Ï21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£
