ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、ショートプログラム（SP）3位の20歳アリサ・リウ（米国）が150.20点、合計226.79点で金メダルを獲得した。かつて“天才少女”と呼ばれ、紆余曲折を経た歩みに「アリサ・リウの人生、完全に漫画の主人公じゃん」などと驚きの声が上がっている。

一躍、その名が世界に知られたのは時をさかのぼること7年前。2019年1月の全米選手権、銀盤を跳ねるように舞う一人の少女が史上最年少で優勝した。13歳、アリサ・リウ。あどけない顔をした逸材は「天才少女」と呼ばれ、フィギュアのトップ戦線で歩みを進め、20歳にしてオリンピック金メダリストに上り詰めた。ただ、そのキャリア年表は波乱に満ちている。

2019年 全米選手権優勝（13歳）

2022年 北京五輪7位（16歳）

2022年 電撃引退（16歳）

2023年 名門カリフォルニア大ロサンゼルス校入学（18歳）

2024年 電撃復帰（18歳）

2025年 世界選手権優勝（19歳）

2026年 ミラノ・コルティナ五輪優勝（20歳）

10代にしてオリンピック出場、引退、復帰を経て世界一を達成し、この日につながった。この経歴は日本のネット上でも注目を浴びることに。ファンからは「アリサ・リウの人生、完全に漫画の主人公じゃんwww」「しかも、メダルなんていらないわ！！とか言うあたりも最高」「少年漫画に必ずいるような天才ライバルキャラだな」との声が寄せられている。



