¡Ú¥¸¥ã¥ó¥×¡Û¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÁ¥ÌÚÏÂ´î¤¬¼ÒÌ¾¤òÏ¢¸Æ¡¡Æó³¬Æ²Ï¡¤Î½êÂ°¡ÖÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¡×¤ËÈ¿¶Á
à¸ÞÎØ¥á¥À¥ë¥Ñ¥ï¡¼á¤Ï½êÂ°Àè¤Ë¤â¡½¡½¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¤ÇÃÄÂÎ¤â´Þ¤á¤Æ£³¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Æó³¬Æ²Ï¡¡Ê£²£´¡Ë¤Î½êÂ°Àè¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¡Ê¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¡Ë¥Ó¡¼¥ë¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡£±£¹£·£¹Ç¯¤ËÁÏ¶È°ÊÍè¡¢³¤³°¥Ó¡¼¥ë¤ÎÍ¢ÆþÈÎÇä¤ä¼«¼Ò¥Ó¡¼¥ë¤ÎÈÎÇä¤â¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±¼Ò¤Ï£²£°£²£²Ç¯¤Ë¥¹¥¡¼Éô¤òÁÏÉô¡£Æó³¬Æ²¤ÏÉô°÷Âè£±¹æ¤È¤·¤ÆÆ±Ç¯¤«¤é½êÂ°¡££±£µÆü¤Ë¤Ï¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¤Ç£¹£¸Ç¯Ä¹Ìî¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÁ¥ÌÚÏÂ´î¤¬£Ô£Â£Ó·Ï¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤ÇÆ±¼Ò¤ÎÌ¾Á°¤òÏ¢¸Æ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡££Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤ÏÆ±¼Ò¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤¬°ì»þ¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢ËÜ»æ¤Î¼èºà¤ËÆ±¼Ò¤¬¤½¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØ´ü´ÖÃæ¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤Î¥µ¥¤¥ÈÉ½¼¨¿ô¤Ï£³²ó¤Î¥Ô¡¼¥¯¤¬¤¢¤ê¡Ö£±²óÌÜ¤Ï¡Ê£±£±Æü¤Î¡Ëº®¹çÃÄÂÎ¤¬½ªÎ»¤·¤¿Ì¤ÌÀ¤Ë¥Ð¡¼¥ó¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢£²²óÌÜ¤Ï¤½¤Î·ë²Ì¤òÄ«¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤È¤¡£¡Ê£±²óÌÜ¤è¤ê¡Ë¤â¤¦¾¯¤·Â¿¤¤¤¯¤é¤¤¤ÇÇÈ¤¬Íè¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ºÇ¤âÁý¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÁ¥ÌÚ¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¸å¤Ç¡ÖÉáÃÊ¤Î£´ÇÜ¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤Þ¤ê¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¥µ¡¼¥Ð¡¼¤¬°ì»þ¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¡¢Àµ³Î¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤¬·×¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ÎÆó³¬Æ²¤Ï£²£°Æü¤Ë±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ëµ¢¹ñ¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤Ï·çÀÊ¤·¤¿¤¬¡¢½êÂ°Àè¤ÎÆâÅÄÌÐ¼ÒÄ¹¤Î·×¤é¤¤¤ÇÆó³¬Æ²¤ò»Ù¤¨¤ë¸ø¼°°ûÎÁ¤È¤·¤ÆÆ±¼Ò¤¬È¯Çä¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡¦¥¨¥Ê¥¸¡¼¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¡¡¥×¥é¥¹£±£°¡×¤òÊóÆ»¿Ø¤Ë¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÆâÅÄ¼ÒÄ¹¤ÏÆ±¼Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆó³¬Æ²¤ÎÊ³Æ®¤ò¤¿¤¿¤¨¤Ä¤Ä¡Ö·ë²Ì¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤¬²¿¤è¤ê¤¦¤ì¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà¤¬¿Í¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë´¶Æ°¤È¸µµ¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£